06.05.2017 23:47:33
Terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında rehin aldığı 200 genç kızdan 82'sini serbest bıraktı. rehin alınan 82 genç kızın Kamerun sınırında serbest bırakıldığı açıklandı.
Boko Haram 14 Nisan 2014 tarihinde Chibok kasabasında eğitim gören 276 genç kızı kaçırmıştı.
Boko Haram, rehin aldığı 82 genç kızı serbest bıraktı
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında rehin aldığı 200 genç kızdan 82'sini serbest bıraktı.Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında rehin aldığı 200 genç kızdan 82'sini serbest bıraktı.
Terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında rehin aldığı 200 genç kızdan 82'sini serbest bıraktı. rehin alınan 82 genç kızın Kamerun sınırında serbest bırakıldığı açıklandı.
Boko Haram 14 Nisan 2014 tarihinde Chibok kasabasında eğitim gören 276 genç kızı kaçırmıştı.