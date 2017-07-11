SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bohçacı kılığında girdikleri imamın evini soydular
11.07.2017 11:33:25

Bohçacı kılığında girdikleri imamın evini soydular

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3'ü kadın 4 kişi bohçacı kılığındaki girdikleri cami imamının evinden bin 200 TL, 100 Euro ve altınları çaldı. Zanlılar jandarma ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Ereğli ilçesine bağlı Keşkek Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Kırıkkale'den ilçeye 06 HB 3811 plakalı araçla bohçacı kılığında gelen Y.G., A.K., M.A. ve E.M. gittikleri Keşkek Köyü'nde evlerin kapı ziline basarak boş olup olmadığını kontrol etti. Keşkek Köyü İmamı Salih Ü.'nün evinin boş olduğunu fark eden 3 kadın araçta bekleyen Y.G.'ye haber verdi.

Y.G.'nin kapıyı açması sonucu içeri giren kadınlar Bin 200 TL, 100 Euro ve altınları çalarak kaçtı. Eve döndüğünde durumu fark eden camii imamı jandarmaya haber verdi. Kandilli Jandarma Karakolu ekipleri MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayına karışan aracı tespit etti. Sakarya'da polisin uygulaması sırasında yakalanan 3'ü kadın 4 kişi Ereğli ilçesine getirilerek gözaltına alındı.

Zanlılar jandarmadaki sorgularının ardından yanlarında çocukları ile birlikte bu sabah Ereğli Adliyesi'ne getirildi. 4 kişinin savcılıktaki sorgusu devam ederken, zanlılardan bazılarının benzer yöntemlerle daha öncede başka suçlara karıştıkları öğrenildi.


    YORUM YAZ
Esed rejimi PYD'yi vurdu
Esed rejimi PYD'yi vurdu
Esed rejimine bağlı savaş uçaklarının Rakka'da bulunan PKK/PYD mevzilerini vurduğu iddia edildi.
11.07.2017 12:24:52
Başbakan Yıldırım'dan 15 Temmuz şehitliğine ziyaret
Başbakan Yıldırım'dan 15 Temmuz şehitliğine ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım, Edirnekapı Şehitliği'nin yanında bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ediyor.
11.07.2017 12:21:34
Fenerbahçe İsviçre'ye gitti
Fenerbahçe İsviçre'ye gitti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 2. etap kampı için İsviçre'nin Lozan kentine gitti. Sarı-lacivertliler, 19 Temmuz'a kadar devam edecek olan kampta 4 hazırlık maçı yapacak.
11.07.2017 12:21:07
İsrail güçleri Kudüs'te yıkıma devam ediyor
İsrail güçleri Kudüs'te yıkıma devam ediyor
Kudüs'ün Issawiya kasabasında bir apartman, İsrail güçleri tarafından yıkıldı.
11.07.2017 12:20:47
Turist otobüsü devrildi: 2 ölü, 34 yaralı
Turist otobüsü devrildi: 2 ölü, 34 yaralı
Tayland'ın Phuket şehrinde Çinli yolcuları taşıyan gezi otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.
11.07.2017 12:19:59
Kızıltepe'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Kızıltepe'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
11.07.2017 12:16:26
İhracatçılar 2023 hedefine odaklandı
İhracatçılar 2023 hedefine odaklandı
Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini normalleşmesi ihracatçıların yüzünü güldürüyor.
11.07.2017 12:11:22
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi fotoğrafı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi fotoğrafı ortaya çıktı
'Kaddafi, devrilmeden önce İsrail’i aradı'
'Kaddafi, devrilmeden önce İsrail’i aradı'
71 Cenaze daha defnedilecek
71 Cenaze daha defnedilecek
Tillerson'dan 'İlişkilerimiz sıkıntılı' itirafı
Tillerson'dan 'İlişkilerimiz sıkıntılı' itirafı
Kral'dan yeni Katar hamlesi!
Kral'dan yeni Katar hamlesi!
DEVLET'İN 15 TEMMUZ PROGRAMI
DEVLET'İN 15 TEMMUZ PROGRAMI
Halep'te Esed milisleri arasında çatışma çıktı
Halep'te Esed milisleri arasında çatışma çıktı
Kurban Bayramı'nda ulaşıma yüzde 50 indirim
Kurban Bayramı'nda ulaşıma yüzde 50 indirim
'ABD'yi geçerek dünyada birinci sıraya yerleşeceğiz'
'ABD'yi geçerek dünyada birinci sıraya yerleşeceğiz'
Erdoğan’ın uçakta adını anmadığı ülke
Erdoğan’ın uçakta adını anmadığı ülke
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Kaddafi, devrilmeden önce İsrail’i aradı'
'Kaddafi, devrilmeden önce İsrail’i aradı'
Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi fotoğrafı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi fotoğrafı ortaya çıktı
2 kritik bölgeye hava harekatı! Hepsi öldürüldü
2 kritik bölgeye hava harekatı! Hepsi öldürüldü
Emniyet açıkladı! CHP mitingine kaç kişi katıldı?
Emniyet açıkladı! CHP mitingine kaç kişi katıldı?
Afrin'de neler oluyor? Sınırın Türkiye tarafında hareketlilik var!
Afrin'de neler oluyor? Sınırın Türkiye tarafında hareketlilik var!
Kurban Bayramı'nda ulaşıma yüzde 50 indirim
Kurban Bayramı'nda ulaşıma yüzde 50 indirim
BM açıkladı: Dünya nüfusu ne kadar?
BM açıkladı: Dünya nüfusu ne kadar?
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Kıbrıs masasında FETÖ kavgası: Sana laf düşmez
Kıbrıs masasında FETÖ kavgası: Sana laf düşmez
Meclis Başkanı artık frak giymeyecek
Meclis Başkanı artık frak giymeyecek

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları