30.01.2017 14:09:08

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın sağlık sponsoru belli oldu

Bayındır Sağlık Grubu, 29'uncu Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na sağlık sponsoru oldu.

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Bayındır Sağlık Grubu, 29'uncu Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na sağlık sponsoru oldu.Türkiye'de sağlık sektörünün önemli firmalarından Bayındır Sağlık Grubu, 29'uncu Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın sağlık sponsoru oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 23 Temmuz 2017'de 29'uncu kez düzenlenecek olan yarışmaya 50 ülkeden bin 100'ü yabancı, 2 binin üzerinde yarışmacı ile İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin; "Bayındır Sağlık Grubu olarak hastalara şifa dağıtırken, ana hedefimiz sağlıklı nesiller yetiştirmek, muhtemel sağlık sorunları oluşmadan gerekli önlemlerin önceden alınmasını sağlamak. Bunun için de toplumun bilinçlenmesi, sağlıklı yaşamın kurallarını yaşam tarzı haline getirmesi ve bu kuralları uygulaması gerekiyor. Sağlıklı yaşamın en temel gereklerinden biri de 'spor'un toplumda yaygınlaştırılması. Yıllardır benim de katılmaktan büyük keyif aldığım ve Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA-World Open Water Swimming Association) tarfından 2016 yılının en iyi açık deniz yarışı seçilen bu organizasyon sağlıklı yaşam ve spor bilincinin aşılanması açısından son derece önem taşıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle Bayındır Sağlık Grubu olarak bu yıl 29'uncu Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na sağlık sponsoru olarak destek vermekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı, Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta da Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına büyük bir katkı sağladığına dikkat çekerek, "Dünyanın dört bir yanından sporcuların katıldığı dev bir organizasyonu tam 29 yıldır düzenliyoruz. Uluslararası olan bu organizasyon elbette ki sponsorluk desteğiyle daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Bu yıl da Türkiye'de sağlık sektörünün önemli kurumlarından Bayındır Sağlık Grubu'nun sağlık sponsoru olması bizi çok daha güçlü kıldı. Desteğinden dolayı Bayındır Sağlık Grubu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.