SON HABERLER
Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
Esrar kıtlığı yaşandı, acil durum ilan edildi
ABD'den Suriye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz
Suriyelilere karşı sokağa çağıran 12 kişi 'adli kontrol'le serbest
Hulusi Akar: En ağır cezayı alacaklardır
Düden Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
Komutanlar bölgede! Kimse yaklaştırılmıyor!
Uzaklaştırma cezası bittiği gün eşini öldürdü
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
Boğayı bıraktılar, adama saldırdılar!
İspanya’da düzenlenen San Fermin Boğa Festivali'nde, yasak olmasına rağmen boğanın kuyruğunu çeken şahıs darp edildi.
Konya'da büyük orman yangını!
Konya'da ormanlık alanda çıkan ve hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Koşu bandıyla uyuşturucu kaçakçılığı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, koşu bandının içerisine gizlenmiş pipetlerde yurt dışına gönderileceği değerlendirilen 40 bin tablet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şov yapayım derken ölümden döndü
Kağıthane Tüneli’nde arkadaşlarıyla şov yapmak isteyen motosikletli maganda faciaya davetiye çıkardı. Tünel içerisinde tek teker giderken takla atarak yerde sürüklenen motosikletlinin o anları arkadaşının kask kamerasına işte böyle yansıdı...
Boğayı bıraktılar, adama saldırdılar!
İspanya’da düzenlenen San Fermin Boğa Festivali'nde, yasak olmasına rağmen boğanın kuyruğunu çeken şahıs darp edildi.
Alzheimer hastası turist İstanbul’da kayboldu
Eşiyle birlikte Cezayir’den İstanbul’a tatile gelen 72 yaşındaki Alzheimer hastası turist Benyusuf Muhsin’den 9 gündür haber alınamıyor.
Korkunç itiraf: 'Öldürdüm, zeytinlik alana gömdüm'
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir hali mağazasında çalışan ve 9 senedir kendisinden haber alınamayan 48 yaşındaki Ümmü Özkan ile ilgili seneler sonra gelişme yaşanırken, Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden bir kişinin ifadesiyle kazı çalışması yapıldı. Zeytinlik alanını kazan ekipler, kemikler bularak bu kemikleri incelemeye aldı.
Yolcu otobüsünde korkunç yangın
Şanlıurfa-Mardin karayolunun Çobanderesi mevkiinde bugün öğle saatlerinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 22 kişi yaralandı.
Temmuzda kartopu oynadılar
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Milletvekili Sebahattin Karakelle ve bazı protokol mensupları, Erzincan’ın Çayırlı ilçesi Esence Dağı Yedigöller mevkiinde kartopu oynadılar.
Yola kaçan topu almak isteyen küçük çocuk minibüsün altında kaldı
Gaziantep’te yola kaçan topun peşinden koşan 2 buçuk yaşındaki çocuk, halk minibüsün altında kaldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına boğuldu!
FETÖ'cüler tarafından 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit edilen polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Halil Oruç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere salondakilere duygulu anlar yaşattı.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz anmasında konuştu
15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar konuşma yaptı. Akar, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkarken, 'en büyük asker bizim asker' sloganları atıldı. Akar, konuşmasında darbeciler için 'en ağır cezayı alacaklar' ifadesini kullandı.
Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi' hizmete açıldı
Sri Lanka'da, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Halil Kantarcı'nın adını taşıyan yetimhane hizmete açıldı.
Ağrı’da lüks araçla taksi hizmeti
Ağrı’da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden faydalanan taksi şoförü Turan Şahbal piyasa değeri 225 bin lira olan lüks aracı 135 bin liraya alarak taksicilik yapıyor.
Bakan Elvan, Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Milli Birlik ve Beraberlik Günü' kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile vefat eden annesinin Niğde’deki kabrini ziyaret etti.
Bardakçı: Ayasofya’nın kullanılması kılıç hakkıdır
Bir televizyon programına katılan Tarihçi Murat Bardakçı, Ayasofya’nın cami olarak kullanılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya’nın cami olarak kullanılabileceğini dile getiren Bardakçı “Ayasofya’nın kullanılması kılıç hakkıdır” ifadelerini kullandı.
Yahudi yerleşimciler ilk kez mikrofon kullandı
Hergün Mescid-i Aksa ya girerek yasağı ihlal eden yahudi yerleşimciler bugün ilk defa mikrofon kullandılar.
IŞİD, çocukları kullandığı bir infaz videosu paylaştı
Afganistan'da çekilen videoda iki küçük erkek çocuğu elleri arkadan bağlı iki çocuğu başlarına sıktıkları kurşunla öldürüyor.
Kiev'deki patlama anı böyle görüntülendi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlama anı böyle görüntülendi.
İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı!
Camide rahatsızlık geçiren Erdoğan'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. Kameraların karşısına geçen Erdoğan, şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği yaşadığını ve kısa sürede toparlandığını söyledi.
Parke taşıyla dehşet saçtı, serbest kaldı
SAMSUN’da 33 yaşındaki Osman Ç., sokakta bisikletle gezen 9 yaşındaki A.M.A. isimli kızın başına parke taşıyla vurup kaçtı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polisin aradığı şüpheli, otogarda bir genç kızı taciz edince yakalanıp gözaltına aldı. Saldırgan, her iki olay nedeniyle çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Av. Fırat Epözdemir, saldırganın eyleminin, ceza kanunundaki yerinin 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna işaret ederek
Şortlu kıza saldıran Ercan Kızılateş ile ilgili şok görüntü
Minibüste şort giyen üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ı darp eden Ercan Kızılateş ile ilgili şok bir görüntü ortaya çıktı.
Cübbeli Ahmet'ten şortlu kıza saldıran zanlıya ilişkin açıklama!
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Eminönü’nde dondurma yiyen gence sakallı-cübbeli bir kişinin sataşması ve şort giydiği için saldırıya uğrayan Asena Melisa Sağlam hakkında konuştu.
Erdoğan ve Putin telefonda görüşmüştü, işte o anlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Akım Projesi'ne ilişkin 'Pioneering Spirit' adlı inşaat gemisinde incelemelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
1
2
»
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
EĞİTİM
YEREL
BLOG
KÜLTÜR
MEDYA
TARİH
ANALİZ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları