07.02.2017 20:31:49
Boğa yaşlı adam böyle saldırdı
Boğa yaşlı adama böyle saldırdı. Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, sokaktaki başıboş bir boğanın önünde yürüyen adama saldırdığı görülüyor
Boğa yaşlı adama böyle saldırdı.
Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, sokaktaki başıboş bir boğanın önünde yürüyen adama saldırdığı görülüyor.
Aldığı darbeyle ayakları yerden kesilen adam,başının üzerine düşüyor.
Çevredekiler talihsiz adamın yardımına koşarken, kafa travması geçirdiği öğrenilen adam hastaneye kaldırılıyor.
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