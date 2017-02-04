04.02.2017 11:26:22

BOFAD öğrenci velilerinden kermes

Bodrum Belediye Meydanı'nda açtıkları kermes ile çocuklarına destek olan Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği öğrenci velilerinden Ayşe Sandıkçı, Başkan Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

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Bodrum Belediye Meydanı'nda açtıkları kermes ile çocuklarına destek olan Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği öğrenci velilerinden Ayşe Sandıkçı, Başkan Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette öğrenci velileri adına Ayşe Sandıkçı, kostüm ihtiyaçları ve müzik konusunda öğrencilere destek sağlamak için veliler olarak hep birlikte, Bodrum Belediye Meydanı'nda bir kermes düzenlediklerini söyledi. Kermesten elde edilecek geliri de bu ve benzeri ihtiyaçların karşılanması maksadıyla BOFAD'a bağışlayacaklarını belirtti. Bodrum'un öz kültürünü yaşatmak için emek veren tüm vatandaşlara her zaman elinden gelen desteği sağladığını ifade eden Başkan Kocadon, gerek maddi gerek manevi yönden çocuklarına destek çıkan velileri, örnek davranışları için tebrik etti.Başkan Kocadon'dan BOFAD ekibine ziyaretBodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ayrıca gün içinde, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun önümüzdeki ay Bodrum'da düzenleyeceği Muğla İl Yarışmasına hazırlanan BOFAD ekibini ziyaret etti. Folklor dalında çeşitli yarışmalara katılarak başarılı sonuçlar alan Bodrum Folklor Araştırmaları ve Turizm Derneği (BOFAD) üyesi halk oyunları öğrencileri, hazırlık çalışmalarını Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde yapıyor. 18 Mart 2017 tarihinde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılacak olan Muğla il yarışmasına hazırlanan ekip, çalışmalarına hız verdi.Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bir sürpriz yaparak öğrencileri antrenmanları sırasında ziyaret etti. Başkan Kocadon'a ziyaretinde BOFAD Başkanı Mehmet Dirin de eşlik etti. Ekibin çalışmalarını ilgiyle izleyen ve başarılar dileyen Mehmet Kocadon, daha sonra öğrencilerle yöresel oyunlar oynadı.Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmaya ilçemizi temsilen 32 öğrenci katılıyor.