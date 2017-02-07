07.02.2017 17:54:14

Bodrumlu yelkenciler milli takım aday kampına gidiyor

Türkiye Yelken Federasyonu Kış Kupasında aldıkları iyi derecelerle Milli Takım Aday Kampına girmeye hak kazanan Bodrumlu yelkenciler, Başkan Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

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Türkiye Yelken Federasyonu Kış Kupasında aldıkları iyi derecelerle Milli Takım Aday Kampına girmeye hak kazanan Bodrumlu yelkenciler, Başkan Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi, Era Bodrum Yelken Kulübü ve Turgutreis Yelken Kulübü'nden optimist ve laser sınıflarında başarı elde eden Bodrumlu 10 sporcu, Milli Takım Aday Kampı'na gidiyor. 08 Şubat tarihinde başlayarak bir hafta boyunca devam edecek olan kamp öncesinde sporcular, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u da makamında ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.Sporculara Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yönetim Kurulu Üyelerinden Muğla İl Yelken Temsilcisi Osman Gökmen, Şenkar Öztüzün ve Turgutreis Yelken Kulübü Başkanı Enver Çoban ile antrenörleri eşlik etti. Kampa gidecek 10 yelkencinin 2017 yılı performanslarına bakılarak başarıları olanlarının, Türk Milli Takımının kadrosuna seçileceği belirtildi.Başkan Kocadon, başarılı genç sporcuları tek tek tebrik ederek Bodrum'u en iyi şekilde temsil ettikleri için kendilerine ayrıca teşekkür etti. Sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerektiği konusunda ise uyarılarda bulunarak, "Sağlığı destekleyen en iyi şey spor. Bunlar hep sporun sayesinde. Bazı yaşıtlarımla yan yana geldiğimde hala onlardan 10 yaş genç duruyorum. Bunun tek nedeni de, onların sigara içmeleri. Bu yüzden sporu hayatınızdan hiçbir zaman eksik etmeyin. Başarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum ve başarılarınızın katlanarak devam etmesini diliyorum." dedi.