24.01.2017 18:44:35

Bodrumlu Mehmet Asar, dünyaca ünlü yıldız Adele'in babası olduğunu iddia etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Mehmet Asar, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in kızı olduğunu iddia etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Mehmet Asar, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in kızı olduğunu iddia etti.Bodrum'da yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Asar ünlü sanatçı Adele'nin kendi kızı olduğunu iddia etti. İngiliz şarkıcı Adele'nin öz kızı olduğunu söyleyen 52 yaşındaki Mehmet Asar, 1987 yılının temmuz ayında Bodrum'da tatile gelen bir kadına aşık olduğunu ve birliktelik yaşadığını ileri sürerek bu kadının Adele'nin annesi olduğunu iddia etti. Araştırmaları sonucunda birlikte olduğu kadının ertesi yıl mayıs ayında bir kız çocuğu dünyaya getirdiği ve bu kızın dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele olduğunu açıkladı.Adele'nin annesiyle büyük aşk yaşamışAsar, 1987 yılında Gümbet Mahallesi'nde taksicilik yaptığı dönemde ABD'de yaşayan İngiliz şarkıcı Adele'in annesi Penny Adkins'in tatile geldiğini ve daha sonra birbirlerine aşık olduklarını iddia etti. 30 yıl önce tanıştığı bayanı bir daha görmeyen Asar, o yıldan sonra hiç evlenmedi. 2016 yılında Grammy ödüllerine aday olan ünlü sanatçı Adele'i gördükten sonra destek verdiğini de açıklayan Asar, daha sonra Adele'in geçmişini araştırmaya başladı. Araştırmaları sırasından Adele'in annesinin bir fotoğrafını gören Asar bir anda 30 yıl önce aşık olduğu kadını hatırladı. Evde geçmiş yıllardan kalan bir fotoğrafı baktıktan sonra Adele'in doğum tarihini karşılaştırınca ünlü sanatçının kendi kızı olduğuna kanaat getirdi. Adele'in birkaç yerde Türk asıllı olduğunu açıklaması ise Asar'ı heyecanlandırdı."Adele benim kızım"Asar, Adele'in Türk asıllı olduğunu açıklamasının ardından ünlü sanatçıya defalarca mesaj atarak "Ben senin babanım" dediğini ama karşılığında bir cevap alamadığını söyledi. Asar, Adele'in annesiyle büyük bir aşk yaşadıklarını anlatarak, "1987 yılının Temmuz ayında yine iki bayan bazı şehirlerde ve yerlerde gezmek istediklerini söylediler. Ben yardımcı oldum kendilerine, Bodrum Yarımadasının sahillerini dolaştırdım. Bu arada Pamukkale'ye gitmek istediler, Pamukkale'ye gittik. Bir gün orada kaldık. Tekrar geriye döndük işte birlikte yemek falan yerken fikir birliğine vardık. Fikir birliğine vardığımız anda arkadaşlığımız devam etti. Birbirimize bağlandık. İngiltere'ye geriye döndüler tekrar bir hafta sonra tatile geldi. Üçüncü defa yine geldi. Yaklaşık bu gelip gitmeler tabi 2 ay bir birlikteliğimizi oluşturdu sezon ayı içerisinde. Güzel günlerimiz oldu sevgi aşk dolu, ikimizde birbirimizden hoşlanmıştık o yıllarda. Birkaç defa görüşmelerimiz devam etti daha sonrada aradığım telefon numarası cevap vermedi. Geriye tekrar bir daha gelmedi, o yıldan sonra iletişimimiz kesilmişti. Ne zaman ki Grammy Ödüllerini ben internetten seyrediyordum sanatçıları, genç bir bayan aday gösterildi. Şarkılarını dinledim, beğendim ve destekledim kendisini yarışmaya katılmadan önce ve yarışmaya katıldı 6 ödül birden aldı" dedi."Öz geçmişini araştırdım"Adele'in öz geçmişini araştırdığını kaydeden Asar, "Adele'in özgeçmişini bir incelemek istedim internetten. Özgeçmişini Wikipedi bölümünü sayfasına geçtiğim zaman. Adele'in annesinin ismini falan okudum. Sonra Güney'e tatile gittiğini, bekarken bir çocuğu olduğunu öğrendim. Güneye tatile gitti orada birliktelikten bir çocuk getirdi bu kız Adele, olduğu için. Adele'in doğum tarihine baktım. 1988 5 Mayıs. Ben 5 Mayıs'tan geriye gittim 1987 Temmuz Ağustos'a denk geliyor. Adele'in fotoğrafına baktım. Dedim ya olabilir ama yine evde bir albümde fotoğrafımız duruyordu birlikte çekilmiş, annesinin bana hediye ettiği ikinci gelişinde. Onu aldım geldim internette tekrar baktığımda artık bazı şeylerin kaçınılmaz olacağını hissettim. Elindeki ikinci ve üçüncü parmağın normal uzatıldığında bitişik durması genetik olarak bitişik durması bendeki çağrışımları yoğunlaştırdı ve ümit ediyorum ki yanılmamı olurum. İnşallah güzel günler olacağına, güzel yıllar olacağına, 2017 Grammy ödüllerinde de Adele'ye buradan Bodrum'dan dünyalar kadar selamlarımı başarılarının sürmesini diliyorum ve başarılı olmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.Adele "Türk asıllıyım" demiştiAdele'in bir konserde "Türk asıllıyım" dediğini de hatırlatan Asar, şöyle konuştu:"Hollanda'daki bir konser sonrası seyirciler arasındaki Türk genç sahneye çıkıyor. Kendisini tebrik etmek için gencin Türk olduğunu öğrenen Adele 'Benim de yarı yerim Türk' diyor. Bunlar benim düşüncelerimi ve fikirlerimi daha da arttırdı.""Birbirimizi gördüğümüzde her şey ortaya çıkar"Adele ile görüştüğünde her şeyin ortaya çıkacağını savunan Asar, sözlerini şöyle tamamladı:"Adele ile oturup konuşup, tanışıp, ondan sonra olması gereken şeylerin olur. Ben hiç kimseyi bir şekilde her hangi bir şekilde zorlayamam sadece düşüncelerim bu yönde. İleriye doğru yaklaştığımızda bir gün veyahut ben Adele'in konserine gittiğimde veya Adele'yle annesiyle her hangi bir yerde oturup konuştuğumuzda zaten biyolojik olarak birbirimizin aynı ortamda olduğu anda genlerimizin kaynaşacağını, fiziksel olarak ve düşünce fikir olarak ses tonlarımızın birbirimizi tamamlayacağını düşünüyorum. Adele'in mutlu olmasını istiyorum. Bakıyorum fotoğraflarında şarkı söylerken filan bazen ağlıyor. O ezikliğini yenmesini istiyorum, üzülmemesini, mutlu olsun hep ileriye hep mutluluğa doğru yürüsün."