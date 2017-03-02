SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bodrum şubat ayında 5 ülkede tanıtıldı
02.03.2017 15:15:05

Bodrum şubat ayında 5 ülkede tanıtıldı

Bodrum Tanıtma Vakfı, Şubat ayında Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Danimarka olmak üzere 5 ülkede turizm fuarlarına katılarak tanıtım çalışmalarını sürdürdü. BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon, 'Bodrum için elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz' dedi.

Bodrum Tanıtma Vakfı, Şubat ayında Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Danimarka olmak üzere 5 ülkede turizm fuarlarına katılarak tanıtım çalışmalarını sürdürdü. BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum için elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz" dedi.

Bodrum Tanıtma Vakfı ilk olarak 02-05 Şubat 2017 tarihleri arasında Belçika Brüksel Turizm Fuarı'nda kurduğu Bodrum standıyla tanıtım çalışmalarına devam etti. Hemen ardından ise 15-17 Şubat arası Bulgaristan Sofya International Tourist Exhibition Expo, 16-19 Şubat arası Çek Cumhuriyeti Prag Holiday World, 23-26 Şubat arası Sırbistan ITFA Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı ve 24-26 Şubat arası Herning Ferie For Alle turizm fuarlarına katılarak Bodrum standıyla çalışmalarını sürdürdü.

Danimarka Herning Ferie For Alle Turizm Fuarında Bodrum Tanıtma Vakfı yetkilileri ve TAV Havalimanları Holding yetkililerinin tur operatörleriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda, 2017 yılı turizm sezonu için Detur Tur Operatörü tarafından Jettime Havayolları ile Kopenhag'dan Bodrum'a direkt olarak haftada 2 uçuş planlandı. Ayrıca Sunweb Tur Operatörü organizasyonuyla Freebird Havayolları aracılığıyla Billund ve Kopenhag'dan Bodrum'a direkt haftada birer uçuş planlaması yapıldı. İlaveten yüksek sezonda ise SAS Havayolları ile ilave uçuş gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Sırbistan ITFA Belgrad Turizm Fuarına katılan İlos Travel Yönetim Kurulu Başkanı Serhad Uslan, Air Serbia ile görüştüklerini ve haftada 1 olmak üzere Belgrad'dan Bodrum'a uçuş planlandığını belirtti.

Şartlar ne olursa olsun Bodrum'un tanımı için yılmadan, gayretle çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, "Bir Dünya markası olmuş Bodrum'umuzu geleceğe en iyi şekilde taşımak için, Bodrum'a gönül veren turizmcilerimiz ve sektör temsilcilerimizle çalışıyoruz. Bodrum Tanıtma Vakfı olarak yurt içi ve yurt dışında, yıl içinde fuarlara katılıp Bodrum standımızla fuarlarda yer almaya devam ediyoruz. Bodrum'un doğal güzelliklerini, kültürel yönleriyle tanıtarak farklı kategorilerdeki konaklama tesislerimizden de örnekler sunuyoruz. Stant başında görevli arkadaşlarımız, birebir ziyaretçilerle ilgilenerek onlara Bodrum'u ilk ağızdan anlatıyorlar. Ayrıca standımızı gezen misafirlerimiz için hazırladığımız broşürlerimizi ve çeşitli tanıtım dokümanlarımızı da dağıtarak büyük ilgiyle izlenen tanıtım filmimizi de standımızda yayınlıyoruz. Birçok tur operatörü ve havayolu firmalarıyla önemli görüşmeler yaparak turist sayısını artırmak için girişimlerimizi olumlu yönde sürdürüyoruz. Bu yıl da geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz tanıtım çalışmaları kapsamında davetli olarak Bodrum'da misafir ettiğimiz pek çok ülkeden gazeteci, yazar, internet fenomenleri ve acente yetkililerini yeniden ağırlayacağız. Birlik beraberlik bilinciyle elimizi taşın altına koyarak yılmadan çalışacağız." dedi.
    YORUM YAZ
YPG, ÖSO'ya karşı Esed ile anlaştı: Köyler rejime devrediliyor!
Taliban: Onlarca kukla askeri öldürdük
'Ak Parti'de bakan düzeyinde 'hayır' diyecek isimler var'
Financial Times Yazarı: Trump, Türkiye ile Kürtler arasında seçim yapmalı
Hakimden darbeci Astsubaya: Sizi çözmedim
Filistinli Direniş Örgütleri: İsrail yenilgiyi kabul etti
Metroya düşerseniz ne yapmanız lazım?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temeli sağlam kurarsak nice Erdoğanlar çıkar
İHH, Afganistan’da yüzleri güldürmeye devam ediyor
Türkiye Antarktika'ya üs kuruyor
'Bayrak krizi, Kürdistan fikrini sindirememekten kaynaklanıyor'
TSK'da 'ByLock' operasyonu
'Trump ve Rusya ilişkileri soruşturulacak'
IŞİD şüphelisi: FETÖ yöntemlerini kullanıyordum
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye: Referandumu erteleyin
TSK'da 'başörtüsü özgürlüğüne' dava açıldı
Genelkurmay'dan darbecilerin 'Tatbikat sandık' savunmalarına cevap
Belediye başkanının alanına park edince...
FETÖ mensubundan 'ByLock' itirafı
ABD Adalet Bakanı, Rus Büyükelçi ile görüştü
BM: Rejim, konvoyumuzu kasten vurdu
Rusya 'YPG'yi vurmadık' diyor
Tarladan eve dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
AB'nin geleceğine ilişkin 5 senaryo
ABD'li komutan: YPG Türkiye'ye tehdit değil
E-Devlet'ten ikametgah dönemi, E-Devlet'ten ikametgah nasıl alınır?
E-Devlet'ten ikametgah dönemi, E-Devlet'ten ikametgah nasıl alınır?
Vatandaşların en fazla talep ettiği belgeler arasında yer alan ikametgah artık e-Devlet üzerinden alınabilecek.
02.03.2017 15:06:28
Libya’da Türk tankerine el konuldu
Libya’da Türk tankerine el konuldu
Transpasifik Denizcilik’e ait Türk bayraklı M/T Hacı Telli isimli petrol tankerine iddiaya göre Libya’nın Zuwarah Limanı’nın 2 mil açığında el konuldu.
02.03.2017 14:08:17
HDP'li Aydınlar'a 2 yıl hapis
HDP'li Aydınlar'a 2 yıl hapis
İzmir'den HDP Milletvekili adayı olan ve hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla dava açılan Aydınlar'a 2 yıl bir ay hapis cezası verildi.
02.03.2017 13:37:20
KPSS branş sıralamaları yayınlandı
KPSS branş sıralamaları yayınlandı
2016 KPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek yayınlandı.
02.03.2017 13:18:33
Çanakkale Savaşı'nda kullanılan mermiler çalındı
Çanakkale Savaşı'nda kullanılan mermiler çalındı
Çanakkale Savaşı'nda kullanılan ve Mecidiye Tabyalarının restorasyonu sırasında toprak altından çıkarılarak sergilenen 2 çuval mermi kovanı çalındı.
02.03.2017 12:43:19
İlk yerli baz istasyonu için geri sayım
İlk yerli baz istasyonu için geri sayım
Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu nisan ayında Rize'de canlı şebekeye bağlanarak kullanılmaya başlanacak.
02.03.2017 12:34:01
PKK’nın Bulanık-Malazgirt grubu çökertildi
PKK’nın Bulanık-Malazgirt grubu çökertildi
Muş’ta PKK’nın sözde Bulanık ve Malazgirt grubuna yönelik operasyonda 28 kişi silah ve mühimmatla yakalandı.
02.03.2017 12:13:21
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
'Obama siyasete geri dönüyor'
'Obama siyasete geri dönüyor'
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Gel Erdoğan'ın yardımcısı ol
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Gel Erdoğan'ın yardımcısı ol
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları