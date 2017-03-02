02.03.2017 15:15:05

Bodrum şubat ayında 5 ülkede tanıtıldı

Bodrum Tanıtma Vakfı, Şubat ayında Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Danimarka olmak üzere 5 ülkede turizm fuarlarına katılarak tanıtım çalışmalarını sürdürdü. BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon, 'Bodrum için elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz' dedi.

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Bodrum Tanıtma Vakfı, Şubat ayında Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Danimarka olmak üzere 5 ülkede turizm fuarlarına katılarak tanıtım çalışmalarını sürdürdü. BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum için elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz" dedi.Bodrum Tanıtma Vakfı ilk olarak 02-05 Şubat 2017 tarihleri arasında Belçika Brüksel Turizm Fuarı'nda kurduğu Bodrum standıyla tanıtım çalışmalarına devam etti. Hemen ardından ise 15-17 Şubat arası Bulgaristan Sofya International Tourist Exhibition Expo, 16-19 Şubat arası Çek Cumhuriyeti Prag Holiday World, 23-26 Şubat arası Sırbistan ITFA Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı ve 24-26 Şubat arası Herning Ferie For Alle turizm fuarlarına katılarak Bodrum standıyla çalışmalarını sürdürdü.Danimarka Herning Ferie For Alle Turizm Fuarında Bodrum Tanıtma Vakfı yetkilileri ve TAV Havalimanları Holding yetkililerinin tur operatörleriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda, 2017 yılı turizm sezonu için Detur Tur Operatörü tarafından Jettime Havayolları ile Kopenhag'dan Bodrum'a direkt olarak haftada 2 uçuş planlandı. Ayrıca Sunweb Tur Operatörü organizasyonuyla Freebird Havayolları aracılığıyla Billund ve Kopenhag'dan Bodrum'a direkt haftada birer uçuş planlaması yapıldı. İlaveten yüksek sezonda ise SAS Havayolları ile ilave uçuş gerçekleştirileceği bilgisi verildi.Sırbistan ITFA Belgrad Turizm Fuarına katılan İlos Travel Yönetim Kurulu Başkanı Serhad Uslan, Air Serbia ile görüştüklerini ve haftada 1 olmak üzere Belgrad'dan Bodrum'a uçuş planlandığını belirtti.Şartlar ne olursa olsun Bodrum'un tanımı için yılmadan, gayretle çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, "Bir Dünya markası olmuş Bodrum'umuzu geleceğe en iyi şekilde taşımak için, Bodrum'a gönül veren turizmcilerimiz ve sektör temsilcilerimizle çalışıyoruz. Bodrum Tanıtma Vakfı olarak yurt içi ve yurt dışında, yıl içinde fuarlara katılıp Bodrum standımızla fuarlarda yer almaya devam ediyoruz. Bodrum'un doğal güzelliklerini, kültürel yönleriyle tanıtarak farklı kategorilerdeki konaklama tesislerimizden de örnekler sunuyoruz. Stant başında görevli arkadaşlarımız, birebir ziyaretçilerle ilgilenerek onlara Bodrum'u ilk ağızdan anlatıyorlar. Ayrıca standımızı gezen misafirlerimiz için hazırladığımız broşürlerimizi ve çeşitli tanıtım dokümanlarımızı da dağıtarak büyük ilgiyle izlenen tanıtım filmimizi de standımızda yayınlıyoruz. Birçok tur operatörü ve havayolu firmalarıyla önemli görüşmeler yaparak turist sayısını artırmak için girişimlerimizi olumlu yönde sürdürüyoruz. Bu yıl da geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz tanıtım çalışmaları kapsamında davetli olarak Bodrum'da misafir ettiğimiz pek çok ülkeden gazeteci, yazar, internet fenomenleri ve acente yetkililerini yeniden ağırlayacağız. Birlik beraberlik bilinciyle elimizi taşın altına koyarak yılmadan çalışacağız." dedi.