04.02.2017 11:10:37

Bodrum Ocak ayında yurt dışı fuarlarında tanıtıldı

Bodrum Tanıtma Vakfı, hem ulusal hem uluslararası arenada Bodrum'u en iyi şekilde tanıtmak amacıyla fuarlarda kurdukları Bodrum standıyla Bodrum'un güzelliklerini, kültürel ve yerel değerleriyle birlikte tanıtmaya devam ediyor.

Bodrum Tanıtma Vakfı, ocak ayında katıldığı Hollanda Utrecht Turizm Fuarı'ndan sonra 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İsviçre Zürih Fespo, 27-29 Ocak 2017 İrlanda Dublin Holiday World Show, 26-29 Ocak 2017 İstanbul EMITT ve 02-05 Şubat 2017 tarihleri arasında ise Belçika Brüksel Turizm Fuarlarına katıldı. Yapılan bu çalışmaların akabinde Edelweiss (Swiss Air) yetkilileri, Mayıs-Ekim 2017 arası her cumartesi haftada 1 kez Zürih'ten Bodrum'a direk tarifeli uçak koyacaklarını bildirdi.EMITT fuarında yer alan büyük Bodrum standına ise Bodrum Ticaret Odası ev sahipliği yaptı. EMITT 2017'de "Destinasyonlar" dalında "En Etkin Tanıtım Ödülü" Bodrum standının oldu.Ayrıca Bodrum Tanıtma Vakfı Üyesi La Blanche Hotel ve Xanadu Island Satış ve Pazarlama Müdürleri, 16-21 Ocak 2017 tarihleri arasında Polonya'nın Varşova, Gdansk, Wraclow, Poznan ve Katovice şehirlerinde Wezyr operatörü tarafından düzenlenen roadshowda Bodrum'u ve işletmelerini temsilen tanıtım faaliyetlerinde bulundu."En büyük hedefim; her yönden güçlü bir Bodrum ile tüm dünyayı kucaklamak"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılmayı sürdüklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum'un tanıtımı için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu yıl ocak ayında da Avrupa ülkelerinde düzenlenen birçok önemli turizm fuarında Bodrum Tanıtma Vakfı olarak Bodrum stadımızla yer aldık. Bodrum Yarımadamızın güzelliklerini gerek broşürler ve özel olarak hazırladığımız tanıtım filmleriyle gerek birebir yapmış olduğumuz görüşmelerle tanıttık. Yaşanan olumsuzluklar bizi asla mücadeleden alıkoymamalı, bizleri daha da kamçılamalı, birlik ve beraberliğimizi koruyarak daha büyük çalışmalara imza atmamızı sağlamalı. Hem Bodrum Belediye Başkanı hem Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı olarak Bodrum'umuzu geleceğe en iyi şekilde taşımak için Bodrum'a gönül vermiş sektör temsilcilerimiz ve tüm Bodrum gönüllüleriyle birlikte şartlar her ne olursa olsun mücadeleye devam ediyoruz. Yaşanan olumsuzlardan turizm sektörünün de büyük oranda etkilendiği bir gerçek ama bunları aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.