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Bodrum masalı oyuncuları hem oynadı hem söyledi
07.05.2017 05:02:40

Bodrum masalı oyuncuları hem oynadı hem söyledi

MUĞLA (İHA) 'Bodrum Masalı' dizi oyuncuları Rixos Premium Bodrum otelde düzenlenen yaza merhaba partisinde doyasıya eğlenerek sezonun yorgunluğunu attı.

MUĞLA (İHA) "Bodrum Masalı" dizi oyuncuları Rixos Premium Bodrum otelde düzenlenen yaza merhaba partisinde doyasıya eğlenerek sezonun yorgunluğunu attı.

Ekranların sevilen dizisi "Bodrum Masalı" sezon finali öncesi Rixos Premium Bodrum düzenlediği yaz merhaba partisine tam kadro katıldı. Kış ayı boyunca Bodrum'da dizi çeken ekimlerine devam eden ekip partide doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadı. Tüm oyuncu kadrosunun eksiksiz katıldığı gecede Şevval Sam ve Dilan Çiçek Deniz de sahneye çıkarak şarkılar söyledi. Rixos Premium Bodrum otelinin bahçesinde düzenlenen gecede açılışımı Otel genel Müdürü Mehmet Tulunay bu sene ki hedeflerinin, turizmi destekleyecek diğer dinamiklerin yerel değerler olduğu söyledi. Tulunay otelin diğer yöneticileri ile birlikte zeybek gösterisi ile gecenin açılışını yaptı.

Kelebek ve Ateş zeybek şov

Tulunay'ın Harman dalı oynamasının ardından Bodrum Masalı dizisinin "Kelebek" karakterini canlandıran Hilmi Cem İntepe ve "Ateş" karakterini oynayan Alperen Duymaz da Tulunay ile birlikte zeybek oynadı. Zeybek gösterisinin ardından Hilmi Cem tekrar sahneye çıkarak tek başına Ege yöresine ait "Kerim oğlu" isimli halk oyunu sergiledi.

Şevval Sam İstanbul sayfasını kapattı

Geceye katılan Şevval Sam gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dizinin çok yoğun geçtiğini söyleyen Sam "sezon yorucuydu ama çok keyifli geçti. Bodrum'da olup da keyifli geçmemesi imkansız. Sezon finali için bir araya geldik. Umarım seneye tekrar devam eder. Çok şahane bir ekip ile çalışıyoruz. Ben Bodrum'a yerleştim galiba. İstanbul defterini kapattım. Kafamda bir takım projeler var. Dizinin devam edip etmeyeceğine bağlı. Birkaç projem var hayata geçerse haberiniz olur" ifadelerini kullandı.

Bodrum'un kışı bana göre değil

Bodrum masalı dizisinin "Ateş" karakteri Alperen Duymaz ise çok güzel bir sezon geçirdiklerini dile getirerek "çok güzel bir sezon geçirdik. Her şey çok hızlı ve çok pratikti. Mehmet Ata Öztekin çok güzel bir yönetmen. Yapımcımız Erol bey ise çok ilgili bir yapımcı. Kanalımızda çok ilgilendi bizimle. Çok güzel bir sezondu iyisi ile kötüsü ile bitirdik" şeklinde konuştu.

Bodrum'da kışın ilk kez yaşadığını da anlatan Duymaz "Bodrum'a ben hiç kışın gelmemiştim. Hep Bodrum'da kışın kafa dinlersin sakin olur dediler. Bodrum'un kışı bana göre değil biraz. Ben kışın birazda daraldım. Ama yazın bir Ege turumuz olacak o zaman yazında geleceğim.

Dizideki kelebek karakteri ile sevilen Hilmi Cem ise Çok güzel bir kitleye ulaştıklarını belirterek "Güzel ve başarılı bir sezon geçti. İnsanlar tarafından sevildik güzel bir kitleye ulaştık. Bodrum'u güzel tanıttığımızı düşünüyorum. Ben zaten Bodrumluyum kendi memleketimde oynamak ise ayrı bir şans benim için.

Necat İşler geceye yüzü şiş geldi

Ünlü oyuncu Nejat İşler gecede dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Dişlerinde problemi olan İşlerin yüzünün şişliği ise dikkatlerden kaçmadı. Dizi çekimleri için yüzünün şişmemesi gerektiğinden damar elinden açtıkları damar yolu ile tedavi gören İşler Bodrum'da dizi çekmenin çok enteresan olduğunu söyleyerek "Ekibin çoğunu tanıyorum. Daha öncede beraber çalıştığım ekip. Yönetmen zaten Kaybedenler kulübü filminden tanıyorum. Patron'da zaten eski patron. Ben evimde gibi hissediyorum kendimi" dedi.

Eli sargılı olan İşler "Dişimi çektirdim. Yüzümdeki şişin inmesi lazım. Çekimler devam ediyor onun için bir an önce şişlik insin diye damar yolundan alıyorum antibiyotiği. Ağızdan tedavi görürsem uzuyacak şişlik o yüzden elim sargılı" şeklinde konuştu.

Sesine herkes şaşırdı

Dizideki "Su" karakterini oynayan Miss Turkey 2014 ikinci güzeli oyuncu Dilan Çiçek Deniz gecede sahneye çıkarak şarkı söyledi. Yabancı bir parça seslendiren Deniz sesiyle de izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 10 dakika boyunca sahnede kalan Deniz oyunculuğu kadar sesiyle de geceye katılanlardan tam not aldı.

Oyuncuların resimlerinden pasta

Geceye Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Ömer Faruk Karaşahin, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve yaklaşık 5 yüz kişi geceye katıldı. Gecenin sonunda ise Bodrum Masalı dizi oyuncularının resimlerinin olduğu pasta kesimi yapıldı. Sezon finali öncesinde kesilen pasta başında toplanan oyuncular bol bol hayranları ile fotoğraf çektirdi.
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