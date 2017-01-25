26.01.2017 01:33:03

Bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, gece yarısı bir ikametin bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, gece yarısı bir ikametin bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre olay saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Bağlar mahallesi, Türbe caddesi üzerinde bulunan Sait Demir'e ait ikametin bodrumunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çöp atmaya çıkan apartman sakinlerinin fark ettiği yangına ev sahipleri hortumla müdahale etti. Yangınla birlikte binanın elektriklerinin de kesilmesi nedeniyle ev sahipleri müdahaleyi bırakıp itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası maddi hasar meydana geldi.