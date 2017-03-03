03.03.2017 15:35:30

Bodrum katı eğitim yuvasına dönüştürüldü

VAN (İHA) â€' Van'ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, kurum binasının kullanılmayan bodrum katını sınıfa dönüştürerek eğitime elverişli bir hale getirdi.

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VAN (İHA) â€" Van'ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, kurum binasının kullanılmayan bodrum katını sınıfa dönüştürerek eğitime elverişli bir hale getirdi.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen sınıfların açılışına İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve kurum müdürleri katıldı. Burada konuşan Akgül, Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programı vesilesiyle yeni açılan atölye, halı dokuma, giyim, trikotaj sınıflarında kursiyerlerin hem meslek sahibi olacaklarını hem de kendilerini geliştirerek Çatak ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyledi.İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto ise, Hayat Boyu Öğrenme Projesinin asıl maksadının örgün eğitim dışına çıkmış bireyleri hayata hazırlamak olduğunu söyledi. Manto, "Öncelikle bu sınıfların yapımında desteklerini esirgemeyen İlçemiz Kaymakamı Hacı Asım Akgül'e ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Kıyasettin Kırekin'e ve açılışımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz açılan yeni sınıflarla ve daha fazla imkânla hem üretecek hem öğrenecek hem de meslek sahibi olacaklar. Bu anlamda da kaymakamımızın destekleriyle kullanmadığımız bodrum katını düzenleyerek açılışını yaptığımız halı dokuma, giyim, trikotaj sınıflarında öğretmenlerimiz tarafından eğitimlerimiz başlamıştır" dedi.Açılış programı; davetlilerin yeni açılmış olan sınıfları gezmeleri ve kursiyerlerle kısa sohbetlerinin ardından çeşitli ikramlarla son buldu.