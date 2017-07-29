29.07.2017 14:18:12

Bodrum'daki yangında 20 hektar alanı kül oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangında 20 hektarlık alan kül oldu.



Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Sabah erken saatlerde çıkan yangın rüzgarında etkisi ile bir anda büyüdü. Kontrol atına alınamayan yangına, 5 arazöz, 2 helikopter, 1 uçak, itfaiye araçları, 55 orman işçisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Akut ekipleri müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında 20 hektar otluk alan kül oldu. Yaklaşık 2 saat süren yangın evlere yaklaşmadan söndürüldü. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başlatıldı.



