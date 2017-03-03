03.03.2017 18:26:36

Bodrum'da vatandaşların şeker ve tansiyonu ölçüldü

Bodrum Belediyesi ekipleri, belirli aralıklarla vatandaşların şeker ve tansiyon ölçümlerini yapıyor.

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Bodrum Belediyesi ekipleri, belirli aralıklarla vatandaşların şeker ve tansiyon ölçümlerini yapıyor.Geçtiğimiz günlerde Yalıkavak pazar yerinde yapılan uygulamanın ardından ekipler bu hafta Bodrum pazar yerine geçerek çalışmalarını sürdürdü. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen sağlık kontrollerine, çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Ekipler, tansiyon ve şeker ölçümleri sırasında ayrıca dikkat edilmesi konularda, vatandaşlara uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Uygulamadan duydukları memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar ise Bodrum Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Kocadon'a teşekkür etti.Tansiyon ve şeker ölçümlerinin önümüzdeki günlerde, Bodrum ilçe genelindeki farklı mahallelerde süreceği belirtildi.