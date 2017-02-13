13.02.2017 16:51:22

Bodrum'da geri dönüşüm seminerleri devam ediyor

Analog Atıkları Yönetim Planı kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencilerine yönelik 'Geri Dönüşüm Semineri' düzenlendi.

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Analog Atıkları Yönetim Planı kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencilerine yönelik "Geri Dönüşüm Semineri" düzenlendi.Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Temizlik Çevre Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi'nin (TEM-ÇEV) ortaklaşa yürüttüğü eğitim seminerleri, Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu'nda devam etti. Toplantı salonunda gerçekleşen eğitime 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflardan oluşan yaklaşık sekiz yüz ilkokul öğrencisi ve öğretmenleri katıldı.Öğrencilere, çevrenin korunmasının önemi, atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı gibi konularda bilgilendirici ve bilinçlendirici açıklamalar yapıldı. Eğitim sonunda öğrencilerin konuyu daha iyi anlayabilmesi için geri dönüşüm ile ilgili çizgi film izletildikten sonra okul bahçesinde geri dönüşüm aracı tanıtıldı.Seminerde geri dönüşüm ile ilgili bilgiler veren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İpek Civelek, 2016-2017 öğretim yılı başından bugüne kadar şu anda 6355 öğrenciye seminer verdiklerini dile getirerek bundan sonra da yapılan program doğrultusunda seminerlerin yarımada genelindeki ilkokullarda devam edeceğini belirtti.