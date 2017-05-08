09.05.2017 11:18:43

Bodrum'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne iskeleye çarparak karaya oturdu. Sahilde bulunan şezlonglar, şemsiyeler ve birçok sahil malzemesi denize sürüklendi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne iskeleye çarparak karaya oturdu. Sahilde bulunan şezlonglar, şemsiyeler ve birçok sahil malzemesi denize sürüklendi.Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisiyle halatı kopan bir tekne Kumbahçe sahilinde bir iş yerinin iskelesini parçalayarak karaya oturdu. Birçok sahil malzemesi ise denize sürüklendi. Bodrum Belediyesi ilçede anonslar yaparak, vatandaşların dikkatli olması için uyarıda bulundu. Kumbahçe sahilinde ise dalgaların boyu 1 metreye kadar yükseldi. Uluslararası suda giden birçok kuru yük gemisi, Bodrum koylarına sığındı.Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, şiddetli fırtınanın akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bırakacağı, yarın ise havaların normale dönerek hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşabileceği öğrenildi.