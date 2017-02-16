16.02.2017 14:32:44

Bodrum'da FETÖ soruşturmaları aralıksız devam ediyor

Tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Bodrum ilçesinde de FETÖ soruşturmaları devam ediyor.

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Tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Bodrum ilçesinde de FETÖ soruşturmaları devam ediyor.Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevine devam ettiği anlaşılan Bodrum ilce Jandarma Komutanlığında görevli astsubay E.K (24), Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, arama, gözaltı, sorgu işlemleri sonrasında, FETÖ Silahlı Terör Örgütünün şifreli haberleşme ağı olan bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklandı.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlilerine yönelik bir başka soruşturmada, Bir ilkokulda öğretmen olarak görev yaparken açığa alınan L.P (28) ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur iken açığa alınan Z.E (48) hakkında bylock kullanıcısı oldukları iddiasıyla başlatılan soruşturmada; sistemde kayıtlı telefonları L.P nin kardeşi M.B.O (21) ve Z.E nin de oğlu A.E (21) nin bylock kullandığının ifadelerde geçmesi sonrası A.E ve M.B.O sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. L.P ve Z.E hakkında ise adli kontrollü serbest bırakıldığı öğrenildi.Öte yandan 15 Temmuz gecesi okunan selaları susturmak isteyen H.O, S.K ve K.I hakkında silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına kamu davası açılmak üzere fezleke yazıldığı; ayrıca Bodrum FETÖ ablası olduğu değerlendirilen bir bayan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.