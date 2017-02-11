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Bodrum'da en lezzetli tatil
11.02.2017 12:53:15

Bodrum'da en lezzetli tatil

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik'te hizmet veren Titanic Deluxe Bodrum'da, hijyen, malzeme kalitesi ve sunum gibi birçok ayrıntıyla birlikte yemeği sanata dönüştüren usta şefler, Türk ve dünya mutfaklarından özel menülerle misafirleri lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik'te hizmet veren Titanic Deluxe Bodrum'da, hijyen, malzeme kalitesi ve sunum gibi birçok ayrıntıyla birlikte yemeği sanata dönüştüren usta şefler, Türk ve dünya mutfaklarından özel menülerle misafirleri lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Bodrum'da, özenle ve en taze malzemelerle hazırlanan, her biri kendine özgü baharat ve soslarla zenginleştirilmiş yemekler, Ege Denizi manzaralı şık restoranlarda konaklama deneyiminize ayrı bir tat katıyor. Titanic Deluxe Bodrum'da, dekorasyonunda modern mimariyle doğallığı bir arada yansıtan oda ve villa kategorilerinde farklı konaklama alternatifleri bulunuyor. En ince ve şık detaylarla tasarlanan doğayla iç içe odalar deniz manzarası sunarken, her damak tadına hitap eden açık büfeye sahip ana restoran ile Türk ve dünya mutfaklarının en özel lezzetleri tadılabiliyor.

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