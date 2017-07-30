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30.07.2017 10:39:50
Bodrum'da deprem
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Saat 10.02'de merkez üssü Bodrum olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
bodrum deprem
deprem
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Almanya'da gece kulübünde silahlı saldırı
Almanya'da bir gece kulübünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu belirtildi.
30.07.2017 11:09:49
Erzurum'un Pasinler ilçesi 2 gündür yanıyor
Pasinler ilçesinde çıkan orman yangını 2 gündür devam ediyor. Söndürme ekipleri yangını kontrol almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
30.07.2017 10:52:22
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
30.07.2017 10:47:06
Adana'da kazazedeye vatandaş gölgelik yaptı
Vatandaşlar, sipariş götürürken kamyonetin çarpması sonucu yaralanan bir şahsın sıcaktan etkilenmemesi için ambulans gelene kadar çarşaf tutup gölgelik yaptı.
30.07.2017 10:43:13
Adana'da sahte polislere operasyon: Vatandaşın 2 milyon lirası kurtarıldı
Emniyet Müdürlüğü'nün 9 il 6 ilçede 36 kişiyi gözaltına aldığı operasyonda 30 vatandaşın 2 milyon lirasını kurtardığı ortaya çıktı.
30.07.2017 10:41:16
Konya'da bahçesinde Hint keneviri bulunan kadın: Esrar olduğunu bilmiyordum
Konya'da evinin bahçesinde 300 kök Hint keneviri yetiştirirken polis ekiplerince yakalanan kadın, bitkilerin esrar maddesi olduğunu bilmediğini iddia etti.
30.07.2017 10:40:31
Bursalı dağcılar aynı günde iki mevsim yaşadılar
Bursalı dağcılar aynı günde iki mevsimi birden yaşadı. Gürcistan'ın merkezinde 40 derece sıcak ile karşılaşan dağcılar, Kazbek dağlarında ise eksi 10 derecede tırmanış yaptı.
30.07.2017 10:38:53
TİMETÜRK
SON
HABERLER
Almanya'da gece kulübünde silahlı saldırı
Erzurum'un Pasinler ilçesi 2 gündür yanıyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Adana'da kazazedeye vatandaş gölgelik yaptı
Adana'da sahte polislere operasyon: Vatandaşın 2 mily
Konya'da bahçesinde Hint keneviri bulunan kadın: Esra
Bodrum'da deprem
Bursalı dağcılar aynı günde iki mevsim yaşadılar
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