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Bodrum'da deprem sonrasında deniz yükseldi, araçlar sürüklendi!
Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6.3'lük depremin ardından Gümbet sahilinde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaklaşık 60 araç sürüklenerek hasar gördü.
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Bodrum'da deprem sonrasında deniz yükseldi, araçlar sürüklendi!
Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6.3'lük depremin ardından Gümbet sahilinde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaklaşık 60 araç sürüklenerek hasar gördü.
21 Temmuz 2017 gazete manşetleri
İsrail böyle saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
Kudüs’teki son İsrail saldırısı, bugün yatsı namazı sonrası yaşandı. Onlarca yaralının arasında Türkler olduğu da öğrenildi. İşte müdahaleden görüntüler!
20 Temmuz 2017 gazete manşetleri
19 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri
18 Temmuz 2017 Salı gazete manşetleri
İstanbul'u yağmur vurdu! İşte fotoğraflar!
İstanbullular bu sabaha şiddetli yağış ile uyandı. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar sosyal medyadan onlarca fotoğraf paylaştı.
17 Temmuz 2017 Pazartesi gazete manşetleri
Meclis'teki 15 Temmuz oturumundan kareler
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz Özel Oturumu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşmasıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İşte TBMM'den kareler...
15 Temmuz 2017 Cumartesi gazete manşetleri
Erdoğan'a suikast davasında 'idam ipleri' havada uçuştu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasının dünkü duruşmasında 'HERO' yazılı tişörtlü darbeciye gösterilen tepki damga vurmuş ve büyük tartışma yaşanmıştı. Dünkü duruşmada idam ipleri de havada uçuştu...
14 Temmuz 2017 Cuma gazete manşetleri
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