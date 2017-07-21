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Bodrum'da deprem sonrasında deniz yükseldi, araçlar sürüklendi!

Bodrum'da deprem sonrasında deniz yükseldi, araçlar sürüklendi!

Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6.3'lük depremin ardından Gümbet sahilinde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaklaşık 60 araç sürüklenerek hasar gördü.





Bodrum'da deprem sonrasında deniz yükseldi, araçlar sürüklendi!
Bodrum'da deprem sonrasında deniz yükseldi, araçlar sürüklendi!
Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6.3'lük depremin ardından Gümbet sahilinde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaklaşık 60 araç sürüklenerek hasar gördü.
21 Temmuz 2017 gazete manşetleri
21 Temmuz 2017 gazete manşetleri

İsrail böyle saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
İsrail böyle saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
Kudüs’teki son İsrail saldırısı, bugün yatsı namazı sonrası yaşandı. Onlarca yaralının arasında Türkler olduğu da öğrenildi. İşte müdahaleden görüntüler!
20 Temmuz 2017 gazete manşetleri
20 Temmuz 2017 gazete manşetleri

19 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri
19 Temmuz 2017 Çarşamba gazete manşetleri

18 Temmuz 2017 Salı gazete manşetleri
18 Temmuz 2017 Salı gazete manşetleri

İstanbul'u yağmur vurdu! İşte fotoğraflar!
İstanbul'u yağmur vurdu! İşte fotoğraflar!
İstanbullular bu sabaha şiddetli yağış ile uyandı. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar sosyal medyadan onlarca fotoğraf paylaştı.
17 Temmuz 2017 Pazartesi gazete manşetleri
17 Temmuz 2017 Pazartesi gazete manşetleri

Meclis'teki 15 Temmuz oturumundan kareler
Meclis'teki 15 Temmuz oturumundan kareler
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz Özel Oturumu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşmasıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İşte TBMM'den kareler...
15 Temmuz 2017 Cumartesi gazete manşetleri
15 Temmuz 2017 Cumartesi gazete manşetleri

Erdoğan'a suikast davasında 'idam ipleri' havada uçuştu...
Erdoğan'a suikast davasında 'idam ipleri' havada uçuştu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasının dünkü duruşmasında 'HERO' yazılı tişörtlü darbeciye gösterilen tepki damga vurmuş ve büyük tartışma yaşanmıştı. Dünkü duruşmada idam ipleri de havada uçuştu...
14 Temmuz 2017 Cuma gazete manşetleri
14 Temmuz 2017 Cuma gazete manşetleri


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