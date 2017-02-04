04.02.2017 22:03:21

Böbrek ve kalp hastasını kar ambulansı ile kurtardılar

Rize'de rahatsızlanan böbrek ve kalp hastası kar ambulansı ile kurtarıldı.

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Rize'de rahatsızlanan böbrek ve kalp hastası kar ambulansı ile kurtarıldı.Derepazarı ilçesinde kar dolayısıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan Hatice Berber, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak, kar paletli ambulansla hastaneye götürüldü. İlçenin Bahattinpaşa köyünde yaşayan böbrek ve kalp hastası Hatice Berber (56), tansiyonun çıkması üzerine rahatsızlandı. Berber'in yakınları, cep telefonu ile ulaştıkları 112 ekiplerinden yardım istedi.İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri hastaya ulaşmak için kar paletli ambulans ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini (UMKE) görevlendirdi. Köy merkezine kadar Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne ait arazi tipi araçla ulaşan ekipler, Berber'in evine kadar olan 10 kilometrelik yolu kar paletli ambulansla aşmaya çalıştı.UMKE ekipleri tarafından evinde ilk müdahalesi yapılan Berber, köylülerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kar paletli ambulansa ulaştırıldı. Buradaki müdahalenin ardından, ilçe merkezinde hazır bekletilen ambulansa ulaştırılan Berber, sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Köy muhtarı Sultan Aziz Topal, yaptığı açıklamada, "Yaşlı teyzemizin tansiyonun birden çıkması sebebiyle 112 ekiplerinden yardım istedik. Yolun çok dar olması yüzünden iş makineleri de buraya giremedi. Kar ambulansı sayesinde hastamıza ulaştık. Sağlıkçı arkadaşlarımız burada ilk müdahalesini yaptı. Allah razı olsun bizim ihtiyacımızı ve mağduriyetimizi giderdiler." diye konuştu.Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe de kar yağışının yaklaşık on gündür etkili olduğunu belirterek, "Karın hastalarımızı mağdur etmemesi için tüm gücümüzle ve tüm personellerimizle seferber olmuş durumdayız. Gece gündüz 24 saat durmadan çalışıyoruz. Öncelikli olarak iş makinelerinin gidemediği acil ve mahsur kalan hastalara ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.