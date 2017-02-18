18.02.2017 16:44:01

Böbrek hastası kar ambulansıyla kurtarıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde rahatsızlanan böbrek hastası yaşlı kadın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından sağlık ekipleri ve köylüler tarafından kar paletli ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

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Rize'nin Pazar ilçesinde kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde rahatsızlanan böbrek hastası yaşlı kadın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından sağlık ekipleri ve köylüler tarafından kar paletli ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.Pazar ilçesine bağlı Subaşı köyünde yaşayan ve kar dolayısıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan 78 yaşındaki Rifkiye Birben'in yakınları, cep telefonuyla ulaştıkları 112 acil sağlık servisinden yardım istedi. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri, hastalara ulaşmak için kar paletli ambulans ile sağlık personelini görevlendirdi. Köy merkezine kadar Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne ait arazi tipi araçla ulaşan ekipler, Birben'in evine kadar olan yaklaşık 20 kilometrelik yolu ise kar paletli ambulansla aşmaya çalıştı. Yolun büyük bölümüne çığ düşmesi nedeniyle kar paletli ambulans ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. İl Özel İdaresine bağlı ekipler de hastaya ulaşmak için çalışma yürüttü.İl Özel İdaresine bağlı iş makinesinin yol açma çalışması kar ambulansının gelmesi üzerine durduruldu. Hastaya daha kısa zamanda ulaşmak için kar ambulansı ile ilerlemeye çalışan ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Birben'in bulunduğu eve ulaştı. Köylülerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınan Birben'e ilk müdahale kar paletli ambulansta yapıldı. Müdahalenin ardından, ilçe merkezinde hazır bekletilen ambulansa ulaştırılan Birben, sevk edildiği Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Sağlık ekiplere teşekkür eden Birben'in kızı Gül Taner, "Annem aniden rahatsızlanınca kaymakam ve köy muhtarından yardım istedim. Belediye başkanımız da yardımcı oldu. Çok kar olduğu için daha kısa sürede anneme ulaşmak için kar paletli ambulans ekipleri geldi. Annem iki yıldır diyaliz tedavisi de görüyor. Onun için biz de çok telaşlandık. Bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.