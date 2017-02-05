05.02.2017 10:20:57

BMW X3 kazanma şansı için son 15 gün

Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nin son model BMW X3 kazandıran kampanyası için geri sayım başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nin son model BMW X3 kazandıran kampanyası için geri sayım başladı.Önceki yıllarda sıfır kilometre Mercedes C180, Jaguar XF ve Mini Cooper D hediye eden Optimum'un yeni hediyesi BMW X3'ün talihlisi, 19 Şubat tarihinde sonlanacak kampanya sonrası belli olacak.Aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin çekiliş hakkı kazandığı kampanyaya katılan ziyaretçiler, otomobilin yanı sıra Samsung TV, Samsung Galaxy S7, iPhone 6S ve iPad Mini gibi teknoloji ürünlerinden birini kazanma şansı yakalayacak.Alışverişlerini belgeleyen fiş veya faturalar ile danışmaya başvuruda bulunan Optimum Club üyeleri çekiliş hakkı elde ediyor. Ziyaretçiler, her 150 TL ve üzeri alışveriş için yeni bir çekiliş hakkına sahip oluyor.