27.02.2017 23:43:29

BMGK, Suriye rejimine yaptırım tasarısını oylayacak

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de kimyasal silah saldırısı düzenlediği tespit edilen Suriye rejimine yaptırım uygulanmasını öngören karar tasarısını oylayacak- Rusya tasarıyı veto edeceğini duyurmuştu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de kimyasal silah kullanan taraflara yaptırım uygulanmasını öngören karar tasarısını görüşecek.

Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce (OPCW) oluşturulan misyonun (JIM) raporu, Esed rejimi ile terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını ortaya koymuştu.

Bu rapor doğrultusunda harekete geçen bazı BMGK üyeleri uzun süredir söz konusu yaptırım tasarısını Konseye getirmeye çalışıyordu.

İngiltere, ABD ve Fransa tarafından hazırlanan karar tasarısının yarın New York saati ile 11.30'da Konsey'de görüşüleceği duyuruldu.

Fransa'nın BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, tasarının yarın oylamaya sunulacağı belirtilerek tüm üyelerden tasarıya destek vermelerinin beklendiği kaydedildi.

Tasarı, Suriyeli 11 askeri komutanın varlıklarının dondurulmasını, söz konusu kişilere seyahat yasağı uygulanmasını, Suriye rejimine helikopter satışının yasaklanmasını, kimyasal silah geliştiren rejim yetkilileri ve belirlenen 10 kurumun kara listeye alınmasını öngörüyor.

Raporda kimyasal silah kullandığı tespit edilen DEAŞ yöneticilerinin ise "El Kaide ve bağlantılı kuruluşlar" yaptırımları listesine alınması isteniyor.

- Rusya veto etmeyi planlıyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, geçen hafta yaptığı açıklamada BM misyonunun kimyasal silahların kullanımına ilişkin araştırmalarını sürdürürken tasarının oylanmasını doğru bulmadıklarını ifade ederek tasarıyı veto edeceklerini belirtmişti.

Veto etmesi durumunda bu Rusya'nın Suriye konusundaki karar tasarılarını 7. vetosu olacak.

Konseyin veto yetkisi olan bir diğer üyesi Çin'in ise nasıl oy kullanacağı henüz belirsiz.