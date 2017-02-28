28.02.2017 21:17:16

BMGK'nın Suriye rejimine yaptırım tasarısının veto edilmesi

-ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: -'Rusya ve Çin bugün acımasız ve savunulamaz bir seçim yaptı. Karar tasarısı utanç verici bir şekilde kabul edilmedi'-İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Rycroft: -'Suriye'de hayatları mahvedilen, zehirlenen çocuklar için harekete geçmek istedik ama vetolar yüzünden bir kez daha başarısız olduk'

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de kimyasal silah kullandığı tespit edilen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısının reddedilmesine ilişkin, "Rusya ve Çin bugün acımasız ve savunulamaz bir seçim yaptı. Karar tasarısı utanç verici bir şekilde kabul edilmedi." dedi.

Suriye'de kimyasal silah kullandığı belirlenen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

Haley, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin'in gerçekleri görmezden geldiğini belirterek, "Rusya ve Çin bugün acımasız ve savunulamaz bir seçim yaptı. Karar tasarısı utanç verici bir şekilde kabul edilmedi." diye konuştu.

BM misyonunun raporunun Rusya ve Çin'i memnun etmediğine dikkati çeken Haley, Rusya'nın Suriye'de rejimin işlediği suçlara ve kendi insanlarını öldürmesine göz yumduğunu ve küresel güvenliği ikinci plana attığını söyledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft "Suriye'de hayatları mahvedilen, zehirlenen çocuklar için harekete geçmek istedik ama vetolar yüzünden bir kez daha başarısız olduk." ifadesini kullandı.

Rycroft, Rusya'yı BMGK'da ülkenin "evet" oyuyla kurulan misyonun bağımsız ve tarafsız raporunun sonuçlarını kabul etmemekle suçladı.

- "İkna edici değil"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov ise, BM misyonun ortaya koyduğu bulguların "ikna edici" olmadığını savundu.

Rusya'ya yönelik eleştirileri "çirkin" olarak nitelendiren Safronkov, "Tanrı sizi yargılayacak." dedi.

Fransa'nın BM Daimi Temsicisi Francois Delattre, "Geçmişte yaşanlar gözlerimizin önünde yine yaşanıyor. Bizler bu sistemin koruyucularıyız ve herkesin güvenliği için Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerekiyor." sözlerine yer verdi.

- Rusya 7. kez veto etti

Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce (OPCW) oluşturulan misyonun (JIM) raporu, Esed rejiminin üç kez, DEAŞ'ın da bir kez kimyasal silah kullandığını ortaya koymuştu.

Bu rapor doğrultusunda harekete geçen İngiltere, ABD ve Fransa, Suriye'de kimyasal silah saldırılarına karıştığı belirlenenlere yaptırım uygulanmasını öngören tasarı hazırladı.

Aralık ayından bu yana süren müzakereler ve Rusya'yı ikna çalışmalarının ardından Konsey'de oylanan karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

Tasarı için veto yetkisi olmayan Bolivya da olumsuz oy verirken diğer üyelerden Etiyopya, Mısır ve Kazakistan çekimser oy kullandı. 9 ülke ise tasarı lehinde oy kullandı.

BMGK'da bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Böylece Rusya, Suriye iç savaşının başından bu yana BMGK'da 7. kez Suriye tasarısını veto etmiş oldu.

Türkiye ile birlikte çok sayıda ülkenin ortak sunucu olarak destek verdiği tasarıda, Suriyeli 11 askeri komutanın varlıklarının dondurulması, bu kişilere seyahat yasağı uygulanması, Suriye rejimine helikopter satışının yasaklanması, kimyasal silah geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgisi belirlenen 10 kurumun kara listeye alınması öngörülüyordu.





