04.05.2017 17:51:33

BMC Tedarikçiler Genel Kurulu

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak:- 'Milli ve yerli bir savunma sanayinin gelişmesi, 'tek gülle bahar olmaz' misali tek bir firmanın altından kalkabileceği bir şey değil. Güçleri birleştireceğiz. Voltran diye bir kurgu bilim karakteri var ya, parçaları bir araya getiriyor ve güç oluyor. Türkiye savunma sanayi stratejisi de böyle bir yol izliyor'

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, "Milli ve yerli bir savunma sanayinin gelişmesi, 'tek gülle bahar olmaz' misali tek bir firmanın altından kalkabileceği bir şey değil. Güçleri birleştireceğiz. Voltran diye bir kurgu bilim karakteri var ya, parçaları bir araya getiriyor ve güç oluyor. Türkiye savunma sanayi stratejisi de böyle bir yol izliyor." dedi.

İzmir'de bir otelde yapılan BMC Tedarikçiler Genel Kurulu öncesi gazetecilere açıklama yapan Sancak, 3 yıl önce aldıkları BMC'yi ayağa kaldırdıklarını söyledi.

O tarihte çalışanlara, tedarikçilere ve bayilere "Biz ayaklarımız üzerinde durduğumuz noktaya geldiğimizde sizinle bir araya geleceğiz, gelecek planlarımızı beraber yapacağız." şeklinde söz verdiklerini aktaran Sancak, bu kapsamda tedarikçilerle bir araya geldiklerini ve onları çok önemsediklerini belirtti.

"Milli ve yerli bir savunma sanayinin gelişmesi için devletimizin, hükümetimizin çizdiği stratejinin bir parçası olmaya çalışıyoruz." diyen Sancak, şöyle konuştu:

"O niyetle bu güzide Ege şirketinin, 60 yıllık şirketin yok olup dağılmasına göz yumamadık ve bu zorlu göreve talip olduk. Milli ve yerli bir savunma sanayinin gelişmesi, 'tek gülle bahar olmaz' misali tek bir firmanın altından kalkabileceği bir şey değil. Güçleri birleştireceğiz. Voltran diye bir kurgu bilim karakteri var ya, parçaları bir araya getiriyor ve güç oluyor. Türkiye savunma sanayi stratejisi de böyle bir yol izliyor."

Tedarikçilere gelecek planlarını anlatacaklarını dile getiren Sancak, onların da bu çalışmalara katkı yapmasını isteyeceklerini vurguladı.

Güç birliği yapmayı amaçladıklarını belirten Sancak, "Ülkeyi, devletimizin gelecek stratejilerine uygun noktaya getirmek için çaba göstereceğiz ve bu bir niyet ifadesi. Bu niyeti burada deklare edeceğiz." diye konuştu.

BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir de 3 yıldır bir dünya markası olma yolunda büyük bir yolculukta olduklarını kaydetti.

BMC tarafından, tüm paydaşları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak ve güçlü bir sinerji ortaya koymak için düzenlenen etkinlik basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Etkinliğe yerli ve yabancı firmalardan 400 civarında katılım olduğu belirtildi.