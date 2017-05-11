11.05.2017 14:54:14

BM ve İngiltere, Somali konusunda uluslararası bir konferans düzenledi

Somali'ye destek sağlamak için BM ve İngiltere, Londra'da uluslararası konferans düzenledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Somali'ye destek sağlamak için BM ve İngiltere, Londra'da uluslararası konferans düzenledi.Konferansa, Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Muhammed Firmacu, İngiltere Başbakanı Theresa May, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ahmed Aboul Gheit, ABD Savunma Bakanı James Matisse ve AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mugrini ile birlikte 20 ülke katılıyor.Konferans, uluslararası toplumun dikkatini bir kere daha Somali'deki krize dikkat çekmeyi hedefliyor. Toplantıda ülkenin güvenlik, ekonomik durumu, kuraklık ve ülkedeki insani yardım çalışmaları ele alınacak. Katılımcılar aynı zamanda Somali'nin 1970'lerden itibaren biriken 5 milyar 300 milyonluk dış borçtan kurtarılması konusunu ele alacak. Konferansta Somali'de uzun dönemli ve sürdürülebilir bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasının beklendiği belirtildi.İngiltere, 2012 Mayıs'ında Somali konusunda uluslararası bir toplantı daha yapmıştı.