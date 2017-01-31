31.01.2017 10:47:50

BM, Suudi Arabistan'daki binasına yönelik saldırıyı kınadı

BM'nin Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Husilerin, Suudi Arabistan'daki BM binasına yönelik saldırısını kınadı.

Ahmed, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Zahran kentindeki Koordinasyon ve Gerilimi Durdurma Komitesinin merkezini hedef alan saldırıyı en şiddetli ifadelerle kınadığını aktardı.

Saldırının, çatışmaların durmasına ilişkin çalışmaların yeniden başlayacağı zamanda düzenlenmesine dikkati çeken Ahmed, hedef alınan binada önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki düşmanlıkların durdurulması ve ateşkes ihlallerinin raporlanmasını denetleyecek komitenin misafir edilmesinin planlandığını kaydetti.

"Söz konusu saldırı bir iyi niyet göstergesi değil" ifadesini kullanan Ahmed, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih'in başkanlığını yaptığı Genel Halk Kongresi Partisine, "çatışmaların durması için faaliyet gösteren koordinasyon komitesinin Ürdün'ün başkenti Amman'da yapmayı planladığı çalışmalara katılması" yönünde çağrıda bulundu.

BM Özel Temsilcisi, tarafların çıkarları için aralarındaki çatışmalara ivedilikle son vermeleri gerektiğini vurguladı.



Suudi Arabistan El-Ahbariyye televizyon kanalı, dün Husilerin Zahran bölgesinde BM'ye ait bir merkezi bombaladığını, olayda bir kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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