01.03.2017 22:06:23

BM'nin Halep'teki insan hakları ihlallerine ilişkin raporu

İngiltere, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun raporunda yer alan insan hakları ihlallerini kınadı

İngiltere, Suriye'deki insan haklarının, bölgedeki tüm taraflar tarafından ihlal ve suistimal edilmesini kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Ellwood, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun, Suriye'nin Halep kentindeki insan hakları ihlalleri iddialarına yönelik bugün yayımlanan raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ellwood, yeni raporun, Halep'in doğusundaki sivillerin Suriye rejimi ve rejimin destekçileri yüzünden çektiği korkunç acıları ortaya çıkardığını söyledi.

İngiliz bakan, rejim ve destekçilerinin, hiçbir ayrım gözetmeksizin bomba atmaya ve Suriye'nin diğer bölgelerinde de, özellikle en fazla endişe verici bölge olan Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta'da, halkı açlıkla vurma taktikleri kullanmayı sürdürdüğünü vurguladı.

BM'nin raporunda ayrıca, artık daha fazla masum sivilin, Halep'te çekilen acıları yaşamasına engel olmak için mevcut ateşkesin acilen güçlendirilmesi gerekliliğinin altının çizildiğini belirten Ellwood, "İngiltere, (Suriye'deki) insan haklarının, bölgedeki tüm taraflar tarafından ihlal ve suistimal ediliyor olmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor. Bu savaşı sona erdirmek ve acı döngüsünü kırmak için müzakereli bir siyasi geçiş görmemiz gerekiyor. İngiltere, Suriye halkını desteklemek için uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

BM raporunda, Halep'in doğusunda sivillere yönelik Esed rejimi ve Rusya tarafından yapılan hava bombardımanları ve yardım konvoylarına yönelik saldırıların savaş suçu teşkil ettiği tespiti yer aldı.