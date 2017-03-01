01.03.2017 22:48:51

BM İnsan Hakları Konseyi 34. oturumu

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Esener:- 'Türkiye ve ortakları bu hayati konuyu, (Suriye) kalıcı bir çözüm bulunana kadar konseyin gündeminde tutmaya kararlı'- 'Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve kendi vatandaşlarının özgürlük haklarını korumak için gerekli tüm tedbirleri almak Türkiye'nin hakkı ve sorumluluğudur'

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kaan Esener, Türkiye'nin, kalıcı bir çözüm bulunana kadar Suriye sorununu gündemde tutmaya kararlı olduğunu söyledi.

Esener, İsviçre'de devam eden BM İnsan Hakları Konseyi 34. oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin tehditleriyle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi hakkında komisyona bilgi veren Esener, Türk halkının tarihi bir dayanışmayla meydanlara koştuğunu ve demokrasiyi koruduğunu ifade etti.

Esener, söz konusu terör örgütünün "insanlıktan uzak" darbe girişimi sonucu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin de yarandığını anımsatarak, örgütün sadece Türkiye için değil, bulunduğu tüm ülkeler için tehdit teşkil ettiğini söyledi.

- "Tüm tedbirleri almak Türkiye'nin sorumluluğudur"

Esener, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı uluslararası sorumlulukları çerçevesinde mücadele ettiğini vurgulayarak, "Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve kendi vatandaşlarının özgürlük haklarını korumak için gerekli tüm tedbirleri almak Türkiye'nin hakkı ve sorumluluğudur." dedi.

Türkiye'nin terörizmi ortadan kaldırmak için kararlı olduğunu bildiren Esener, "Uluslararası ortaklarımızdan bu konuda bizi desteklemelerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Esener, Türkiye'nin, dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu anımsatarak, Suriye, Irak ve Afganistan'dan misafir edilen sığınmacı sayısının 3,2 milyonu geçtiğini ve hiçbir ayırım yapılmadan sığınmacıların korunması için "Açık Kapı Politikası" uygulandığını kaydetti.

Suriye'deki savaşta 600 bin insanın yaşamını yitirdiğini, nüfusun yarısının da yerinden edildiğini dile getiren Esener, "Türkiye ve ortakları bu hayati konuyu kalıcı bir çözüm bulunana kadar konseyin gündeminde tutmaya kararlı." ifadesini kullandı.

27 Şubat'ta başlayan ve 24 Mart'a kadar devam edecek BM İnsan Hakları Konseyinin 34'üncü oturumunda, başta Suriye, Myanmar, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları, İran, Eritre ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki insan hakları uygulamaları konularında 45 ülke tarafından hazırlanan 100'den fazla rapor değerlendirilecek.



















