27.02.2017 17:39:01

BM İnsan Hakları Konseyi 34. oturumu

Filistin Devlet Başkanı Abbas:'Dünyada barış, tıpkı 1967 öncesi sınırlarında olduğu gibi yan yana, barış ve güven içinde yaşayan iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle güvence altına alınabilir'- Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac:'Yıllardır işgal altında yaşayan kardeş Filistin halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. 'Korkunç insan hakları ihlalleri' yapanlar hesap vermediği sürece Ort

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dünyada barışın Filistin'de iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle güvence altına alınabileceğini söyledi.

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 34'üncü oturumunda konuşan Abbas, İsrail'in, Filistin halkının haklarını sistematik olarak ihlal ettiğini belirtti.

Mahmud Abbas, BM ve diğer uluslarası kuruluşları söz konusu ihlalleri sona erdirmek için harekete geçmeye davet ederek, "İsrail insan hakları ihlallerine, yasa dışı uygulamalara, Filistin şehirleri ve köylerine yönelik ekonomik abluka ile tutuklamalara devam ediyor. Binlerce Filistinli de İsrail hapiselerinde." dedi.

Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştıran" yasanın İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesine de değinen Abbas, "Bu yasa, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbetmeyi yasallaştırıyor. Bu durum, bizim ve uluslarası toplumun şiddetle reddettiği son derece tehlikeli bir teamüldür." diye konuştu.

- "İlgili tarafları uyarıyoruz"

Filistin Devlet Başkanı Abbas, uluslarası hukuk ve kararlar temelinde ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de dahil tüm ülkelerle iş birliği yapma konusunda kararlılıklarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dünyada barış, tıpkı 1967 öncesi sınırlarında olduğu gibi yan yana, barış ve güven içinde yaşayan iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle güvence altına alınabilir. Filistin devletinin kurulması, terör ve aşırıcılığın itici gücünü zayıflatacaktır. Biz de terörle mücadele eden uluslararası sistemin bir parçasıyız. Dolayısıyla, ilgili tarafları İsrail'in Filistin devletini işgalini güçlendirmeye katkıda bulunacak adımlar atmamaları konusunda uyarıyoruz."

- "İnsan haklarını korumaya kararlıyız"

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da oturumda yaptığı konuşmada, yıllardır işgal altında yaşayan "kardeş" Filistin halkıyla tam bir dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "korkunç insan hakları ihlalleri" yapanların hesap vermediği sürece Ortadoğu'ya barışın gelmeyeceğini dile getirdi.

Ülkesinde "işkence" ve "ortadan kaybolma" gibi insan hakları ihlallerini sona erdirmek için büyük mücadele verdiklerini anlatan Serrac, "Libya Başkanlık Konseyi, insan haklarını korumaya ve katkı vermeye kararlı." ifadesini kullandı

Fayiz es-Serrac, Libya'nın, Avrupa'ya yasa dışı göçün ana güzergahlarından biri olduğuna işaret ederek, göçmenlere yönelik işkence, istismar, suistimal ve diğer suçları engellemek yeni düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin de temel insan haklarına bağlı kalınmaması durumunda dünyanın kaos, sefalet ve savaşlarla boğuşacağı uyarısında bulundu.

24 Mart'a kadar devam edecek BM İnsan Hakları Konseyinin 34'üncü oturumunda, başta Suriye, Myanmar, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları, İran, Eritre ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki insan hakları konularında 45 ülke tarafından hazırlanan 100'den fazla rapor değerlendirilecek.