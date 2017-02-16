16.02.2017 10:08:33

BM Genel Sekreteri'nden sığınmacı açıklaması

BM Guterres 'Sığınmacıları kabul eden Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerin üzerinde büyük yük var' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Manuel de Oliveira Guterres, görevine başlamasının ardından yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ziyareti kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.



ÖNEMLİ OLAN CENEVRE

AA'nın haberine göre Guterres Suriye konusunda önemli olanın Cenevre görüşmelerinin sürmesi olduğuna dikkati çekerek, Yemen ve Libya'da barışın gerçekleştirilmesi için çağrıda bulunduğu gibi söz konusu iki devlette barışı sağlama sözü de verdi.

Sığınmacılar krizi konusunda sığınmacıları kabul eden Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerin üzerinde büyük yük olduğuna dikkati çeken Guterres, söz konusu ülkelerin uluslararası toplumundan gerekli yardımları almadığını aktardı.



AVRUPA'YA DAH AÇOK SIĞINMACI YERLEŞTİRİLMELİ

Guterres, herkesin eşit biçimde yardımcı olması için Avrupa ülkelerinde daha fazla sığınmacının yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

BM'ye karşı güvenin azalmasına yol açan nedenler konusunda BM'nin, üye ülkelerinin kendisine müsaade ettiği kadar rol aldığını dile getiren Guterres, etken gücün şüphesiz BM Güvenlik Konseyi (BMGK) olduğunu ancak dünyaya yayılmış barış güçlerinin de bulunduğunu hatırlattı.

BM'nin rolü konusunda açık anlayışın bulunmadığını ifade eden Guterres, dünya karşısında imajını düzeltmek için BM Genel Sekreterliğini ıslah edeceklerini kaydetti.

Guterres'in Mısır'ın ardından Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Katar'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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