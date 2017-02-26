26.02.2017 22:03:16

BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien Yemen'de

O'Brien, 25 Nisan'dan itibaren Yemen'e insani yardım kampanyası başlatacaklarını ifade etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, 25 Nisan'dan itibaren Yemen'e destek için insani yardım kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, ülkedeki insani durumu yerinde görmek ve bu çerçevede yetkililerle görüşmek üzere geçici başkent konumundaki Aden'e gelen O'Brien, Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi ile bir araya gelerek, Yemen'e destek ve temel ihtiyaçları oluşturan gıda, su ve ilacın temini için 25 Nisan'dan itibaren insani yardım kampanyası başlatacaklarını belirtti.

Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarından kurtarıldıktan sonra Aden'e yaptığı ziyarete işaret eden O'Brien, "Bugün Aden'e baktığımızda dünden farklı olduğunu görüyoruz. Kentin daha güvenli hale gelmesinin yanı sıra burada hayat da normale dönmüş durumda." dedi.

O'Brien, Taiz'deki durumu ve insani ihtiyaçları yerinde görmek üzere oraya da bir ziyaret planladıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Hadi ise "Özellikle darbecilerin kontrolündeki bölgelerde yapılan insanlık dışı davranışları nedeniyle halkımızın acıları katlanıyor. Darbecilerin uygulamalarına karşı çıkan binlerce masum hapishanelerde tutuluyor." diye konuştu.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'te başlayan çatışmaların ardından başkent Sana başta olmak üzere birçok kenti ele geçirmişti. Ülkenin birçok bölgesinde çatışmalar devam ederken meşru Yemen hükümeti çalışmalarını geçici başkent ilan edilen Aden'de sürdürüyor.