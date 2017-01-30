30.01.2017 14:21:34

BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!

BM'den yemen için ''Ülkede yalnızca 3 ay yetecek kadar buğday kaldı...' uyarısı yapıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü Stephen O'Brian, BM Güvenlik Konseyi'ne konu ile ilgili bilgi verdi.

2 milyon kişinin hayatını devam ettirebilmek için gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, çocuklar arasında yetersiz beslenenlerin oranının bir yılda yüzde 63 arttığını belirten O'Brien , ülkede her 10 dakikada bir çocuğun önlenebilir nedenlerden ötürü öldüğünü söyledi.



SAVAŞTAN ÖNCE DE "EN YOKSUL" ÜLKEYDİ



Ülke savaşa sürüklenmeden önce de Arap dünyasının en yoksul ülkesi olan Yemen'de savaşın yıkımı ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun liman ambargosu ülkedeki gıda sıkıntısını artırdı.

Bugün 14 milyondan fazla kişinin gıda sıkıntısı yaşadığı ülkede 2.2 milyon çocuk sürekli yetersiz besleniyor. 500 bin çocuk ise kritik derecede yetersiz besleniyor.



SUUDİ ARABİSTAN'A ÇAĞRI

O'Brien, Batı ülkeleri tarafından desteklenen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona uçuşa yasak bölge uygulamasını sonlandırma ve San'a havalimanını açma çağrısında bulundu.



AMBARGO UYARISI

Uygulanan ambargonun siviller üzerinde orantısız etkisi olduğunu vurgulayan O'Brien, bu yüzden önemli ilaçların ülkeye sokulamadığını ve yurtdışında tedavi görmesi gereken 20 bin hastanın bu imkandan mahrum bırakıldığını açıkladı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE "AYLIK" VERİLEMİYOR

O'Brian devletin dul, öksüz, yetim, engelli ve yaşlılara ödediği aylıkların artık verilemediğini, 1,25 milyon kamu çalışanının da maaşlarının düzensizleştiğini belirtti:

"ÜÇ AYLIK BUĞDAY KALDI"

BM'nin Yemen'deki İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick BBC'ye insanların çaresiz durumda olduğunu ve ülkede üç ay yetecek kadar buğday kaldığını söyledi:

"Nereye giderseniz gidin dilenen ve çöplerde yemek arayan insanlar görüyorsunuz. Çocuklar sağlık merkezlerine götürülemediği için ölüyor. Böyle giderse durum daha da kötüleşecek çünkü ekonomi gerçekten kötü bir halde ve bankacılık sektörü işlemiyor. Bugün çökmekte olan kamu kurumlarının boşluğunu insani yardım kuruluşları doldurmaya çalışıyor fakat bu kapasitemizi de bütçemizi de aşıyor".

YEMEN'DE NELER OLUYOR?



Yemen yaklaşık iki yıldır uluslararası kamuoyunun tanıdığı ve Suudi Arabistan'ın desteklediği Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi ile Hesi isyancıları arasında süren çatışmalar nedeniyle yıkıma sürüklendi.

Gıdasının yüzde 90'ını yurtdışından ithal eden ülkenin limanlarına ambargo uygulanması, hükümetin elindeki Aden limanı ve Husilerin elindeki El-Hudeyde limanlarının etrafında yaşanan çatışmalar da büyük bir gıda krizine yol açtı.

Bugün ülkedeki sağlık kuruluşlarının yarısı kapanmış durumda. Bazılarının kapanmasına maddi sıkıntılar yol açarken bazıları da Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun bombalamaları sonucu yıkıldı.

BM'nin Yemen'deki İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, bu yıkıcı tabloya rağmen Yemen'in uluslararası toplum tarafından Suriye ve Irak'a göre daha az ilgi çekmesinden şikayetçi:

"Yemenlilerin İtalya ve Yunanistan kıyılarına vurmuyor olması Suriyeli sığınmacılardan farklı şeyler yaşadıkları anlamına gelmiyor".

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