16.02.2017 13:05:30

BM'den Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'ye ateşkes mesajı

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'nin ateşkese istikrar kazandırmayı başarması halinde, bunun Suriye krizinde büyük değişimlerin başlangıcı olacağını söyledi.

Sputniki'in haberine göre Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelen de Mistura, "Eğer siz, Türkiye, İran ve Suriye (Esed rejimi) ile birlikte Suriye'deki ateşkes rejimini istikrarlı hale getirebilirseniz, bu durum, krizde büyük değişimlerin başlangıcı olacak" dedi.

'ASTANA'DAKİ ÇABALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Öte yandan de Mistura, Rusya'ya Suriye'de çözüm amacıyla Astana'da sarf ettiği çabalar dolayısıyla teşekkür etti.

Suriye'de şiddet olaylarının azaldığını söleyen Mistura, "Astana'da birçok konuyu ele aldık, bugün çok faydalı olabilecek önemli görüşmeler yaptık. Neden? Zira öncelikle ateşkesi sağlamak gerekiyor. Türkiye ile ateşkes anlaşmasını imzaladığımız andan itibaren Suriye'de şiddetin azaldığını gözlemledik. Bu çok iyi bir haber" ifadelerini kullandı.

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