11.05.2017 19:07:14

BM'den Keşmir'deki sosyal medya yasağını kaldırma çağrısı

Birleşmiş Milletler özel raportörleri, Cammu Keşmir'de sosyal medya siteleri ile cep telefonu hizmetlerine uygulanan erişim engeline son verilmesini istedi

SRİNAGAR (AP) - Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan hükümetine, kontrolü altındaki Cammu Keşmir bölgesinde uyguladığı sosyal medya erişim engelini kaldırma çağrısı yaptı.

BM Fikir ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye ile İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Michel Forst tarafından Cenevre'de yayınlanan ortak açıklamada, bölgede sosyal medya siteleri ve cep telefonu hizmetlerine uygulanan erişim engeline son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Erişim engelinin "Keşmir'de yaşayan tüm vatandaşların temel hakları üzerinde orantısız etki yarattığına" işaret edilen açıklamada, bunun "kolektif cezalandırma niteliği taşıdığı" kaydedildi.

Açıklamada, "(Bu tür engellemeler) uluslararası insan hakları hukukunda ifade özgürlüğünün sınırlandırılması için öngörülen standartları karşılayamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Hintli yetkililer geçen ay, Hint askerilerinin Keşmirlilere eziyet ettiğini gösteren videonun internette yer alması üzerine bölgede başlayan geniş çaplı protesto gösterilerinin ardından, aralarında Facebook ve Twitter'ın da olduğu 22 sosyal medya sitesine erişim engeli getirmiş, ayrıca 3G ve 4G cep telefonu hizmetlerini bir ay boyunca askıya almıştı.

Yetkililer, engellemenin kamu güvenliğini sağlamak için gerekli olduğunu, bağımsızlık yanlısı direnişçilerin aktivistlerin sosyal medya kanallarını istismar amaçlı kullandığını öne sürmüştü.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında egemenlik tartışmalarına konu olan Keşmir'deki şiddet olaylarında bugüne kadar 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.