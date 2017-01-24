25.01.2017 01:35:03

BM'den İsrail'e konut tepkisi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'e yerleşim yerleri konusunda sert tepkide bulundu...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 2 bin 500 konutun inşasına onay verilmesinden duyulan endişe dile getirilerek, Genel Sekreter Antonio Guterres'in iki devletli çözüm seçeneğinden başka bir B planı bulunmadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin "BM Güvenlik Konseyinin kararına rağmen İsrail'in yeni yerleşim birimlerinin inşasına onay vermesine" ilişkin sorusunu yanıtladı.

"İsrail'in barışa engel olan tek taraflı eylemleri endişe verici" değerlendirmesinde bulunan Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de İsrail'in bu kararından endişe duyduğunu ifade etti. Dujarric, "Genel Sekreter'in iki devletli çözüm seçeneğinden başka bir B planı yok." dedi.

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