18.07.2017 09:08:26

BM'den Güney Sudan'a yeni bir barış gücü

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da sivillerin güvenliğini sağlamak için yeni bir BM Barış Gücü kurulmasının planlandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), bölgedeki sivilleri daha iyi korumak için Yei kentine yeni bir kalıcı BM Barış Gücü kurmayı planladıklarını açıkladı. Londra merkezli uluslararası kuruluş Anneler Birliği üyesi Mary Solomon, Yei'de yaşananlara dikkat çekerek açlık tehlikesinin kentteki kadınları şehri terk etmeye zorladığını ifade etti. Solomon, annelerin çocuklarını ölümden kurtarmak için kentin dışına gitmek zorunda kaldıklarını, kenti terk edince de hayatlarını tehlikeye soktuklarını söyledi.

UNMISS Başkanı David Sharer, geçtiğimiz günlerde bölgedeki güvensizlikle ilgili endişelerini görüşmek üzere siyasi, dini ve bölgedeki toplum liderleriyle bir araya geldi. BM'in bölgede yeni bir barış üssü kurma planlarından bahseden Sharer, istenilen her şeyin Yei içinde olduğunu ve savaşın onları yok edemediğini söyledi. Sharer, Yei halkının yüzde 70'inin kent dışında mülteci kamplarında yaşadığını, halkı tekrar bir araya getirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.



Güney Sudan'ın ekmek sepeti olarak bilinen Yei kenti çevresindeki verimli toprakların da etkisiyle, 2016 yılında hükümet ile muhalifler arasında şiddetin baş gösterdiği 2016 yılına kadar başkent Juba'dan ziyaretçi çekerek gelişmekte olan ticaret kentine destek oluyordu. Artan şiddet ve insan hakları ihlali sonucu binlerce kişi kenti terk etmek zorunda kalmıştı.