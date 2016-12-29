29.12.2016 06:50:13

‘BM’deki İsrail oylamasını ABD yönetti’

İsrail’in Batı Şeria'da kurduğu yerleşimlerin kınanmasına dair BM kararının arkasında ABD’nin olduğu belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu yerleşimlerin kınanmasına dair BM kararının arkasında ABD'nin olduğu iddia edildi. İsrail gazetesi Haaretz, ABD ve Filistinli yetkililerin BMGK toplantısından 10 gün önce bir araya geldiğini aktardı.

Mısır'dan yayın yapan bir internet sitesinin sızdırdığı toplantı notlarına dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın Filistinli heyetle görüştüğünü kaydeden Haaretz, toplantıda ABD'nin tasarıyı veto etmeyeceğinin konuşulduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sızdırılan toplantı notlarının doğruluğunu reddettiğini belirten Haaretz, salı günü BMGK kararının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamayı hatırlattı. Açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın BM tasarısının önünü açan isimlerden biri olduğuna dair kesin kanıtlar bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer da ‘ABD'nin BM'de İsrail'in karşısında bir çete kurduğunu' söylemişti.

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