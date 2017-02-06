06.02.2017 13:43:49

BM: Afganistan'da sivil ölümleri 2016'da rekor düzeye ulaştı

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) yıllık raporunda Afganistan'daki sivil ölümleri ve yaralanmalarının 2016'da rekor düzeye çıktığını duyurdu.

UNAMA, 2016'da Afganistan'da 3498 sivilin öldüğünü, 7920 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

2015'teki sivil ölümü ve yaralanmalarından yüzde 3 oranında daha yüksek olan son rakamlar ülkedeki güvensiz ortamı ortaya koydu.

Sivil ölümleri ve yaralanmalarına neden olan olayların başında ise Afgan güvenlik güçleri ile militanlar arasındaki çatışmaların olduğu belirtildi.

UNAMA, 2009'dan beri ülkede 24.841 sivilin öldüğünü, 45 binden fazlasının ise yaralandığını belirtiyor.

NATO, Afganistan'daki muharip görevini 2 yıl önce sonlandırmıştı.

ÇOCUK ÖLÜMLERİNDE DE YÜZDE 25'LİK ARTIŞ TESPİT EDİLDİ

Rapor çocuk ölümlerinde de önceki yıla göre yüzde 25'lik bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Rapora göre 2016'da ülkede 923 çocuk öldü.

2016'daki toplam sivil ölümü ve yaralanmalarının 3'te birinin de çocuklardan oluştuğu kaydedildi.

BM'nin Afganistan özel temsilcisi Tadamichi Yamamoto yeni rakamların 'çok üzücü' olduğunu belirterek, bunun 'ülkedeki sorunun korkunç gerçeğini ortaya çıkardığını' söyledi.

Özel temsilci tarafalara özellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde çatışmaları durdurmaları ve okul, hastane ve cami gibi alanları askeri amaçlarla kullanmamaları çağrısı yaptı.

Raporda en fazla sivil ölüm ve yaralanmalarının gerçekleştiği eyaletler ise Kabil, Helmand, Kandahar, Nangarhar, Uruzgan, Kunduz ve Faryab olarak sıralandı.

2016, HAVA SALDIRILARINDA DA EN FAZLA SİVİL KAYBIN VERİLDİĞİ YIL OLDU

Raporda hava saldırıları sonucu 2016'da ülkede 250 sivilin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bu rakamlar 2015'tekinin neredeyse 2 katı olarak olarak hesaplandı.

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