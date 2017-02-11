12.02.2017 03:18:47

BM: Af Örgütünün Suriye raporu, gözlemlerimizle uyumlu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville Cenevre'de yaptığı açıklamada Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) raporuyla kendi gözlemlerinin uyumlu olduğunu belirtti.

DW'nin haberine göre; Af Örgütü'nün verdiği sayılar hakkında bir yorum yapamayacaklarını belirten Colville kendi kaynaklarının da sayısız cezaevinde işkence ve insani olmayan durumlar yaşandığını bildirdiğini söyledi. Rupert Colville bu cezaevleri arasında başkent Şam'daki Sadnaya Cezaevi'nin de olduğunu kaydetti.

Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmalarına göre Suriye rejiminin emriyle 2011-2015 yılları arasında 13 bin insan gizlice asılarak idam edildi; tutuklu ve mahkûmlara işkence uygulandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 2011 yılında kurduğu bağımsız Suriye Komisyonu'nun Şubat 2016'da hazırladığı raporda "Sadnaya Cezaevi'ndeki ölüm olaylarıyla ilgili onlarca rapor var. Tutuklular gardiyanlar tarafından öldürülünceye kadar dövülüyor ya da tedavi edilebilecek hastalıklardan ölüyorlar” denilmişti.

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