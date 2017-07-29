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'Bizim dönemimizde en çok yatırım öğretmene yapıldı'
29.07.2017 14:46:21

'Bizim dönemimizde en çok yatırım öğretmene yapıldı'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitime 122 milyar lira pay ayırdıklarını belirterek, 'Bu da bu yılki bütçenin yüzde 22'sine tekabül ediyor. Zorunlu eğitim süresini 12 yıla çıkardık. Öğretmen eğitimin kilit taşıdır. Bizim dönemimizde en çok yatırım öğretmene yapıldı. Son atanan 20 bin öğretmeni eklersek 580 bin öğretmeni atadık' dedi.


Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kültürler Buluşması festivalinin açılışı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı programla gerçekleştirildi. Altınova Belediyesi Kent Ormanı'nda 20 farklı yörenin katılımıyla düzenlenen etkinlik, 3 gün boyunca sürecek. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"TÜRKİYE'NİN TÜM MOZAİĞİNİ BİR ARADA BULUNDURAN BİR İLÇEYİZ"

Tören alanında protokol tarafından karşılanan Bakan Yılmaz'a çeşitli yörelere ait yiyecekler ikram edildi. Farklı yörelerin oyun gösterileri ile başlayan programda ilk olarak konuşan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "İnşallah 10-15 gün içerisinde yeni plajımız ile vatandaşımızı buluşturacağız. Sayın bakanıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin tüm mozaiğini bir arada bulunduran bir ilçeyiz. Bu mozaiğin bir arada huzurlu şekilde yaşadığı bir ilçeyiz. Burada tüm yöreler kendi oyunlarını, yemeklerini tanıtıyorlar" dedi.

"EĞİTİME AYIRDIĞIMIZ PAY 122 MİLYAR LİRA"

Bakan Yılmaz da, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Kültür bir milletin ortak hafızasıdır. Milletin millet yapan değerlerin bütünüdür. Birbirimizi tanıyıp, farklılıklarımızı bileceğiz. Bunu bir zenginlik olarak göreceğiz. Çiçek bahçesini daha güzel kılan binlerce çiçeğin farklı renklerde olmasıdır. Dünyamız da insanların farklılığı ile güzeldir. Kültür bayramdır, düğündür, sevinçtir, üzüntüdür. Bu kimlik bizi diğerlerinden farklı kılar ama üstün kılmaz. Eğitimin amacı kültürü geliştirip nesilden nesile aktarmaktır. Eğitim sadece dört duvar arasında değildir ve her yer bir okul görevini üstlenebilir. Bu etkinlik bir okul yeri olduğunu göstermektedir. Halka verilecek hizmetlerin en değerlisi eğitimdir. Bundan daha iyi bir hizmet verilemez. Kendi hükümetlerimiz döneminde en çok desteği eğitime ayırdık. Bizim eğitime ayırdığımız pay 5.8. Avrupa ülkelerine göre çok daha fazla payı eğitime ayırdık. Eğitime ayırdığımız pay 122 milyar lira. Bu yılki bütçenin yüzde 22'sine tekabül ediyor. Zorunlu eğitim süresini 12 yıla çıkardık. Öğretmen eğitimin kilit taşıdır. Öğretmen her yerde eğitim verilebilir. Bizim dönemimizde en çok yatırım öğretmene yapıldı. Son atanan 20 bin öğretmeni eklersek 580 bin öğretmeni atadık. Her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Öğretmenlerimizin özlük haklarını iyileştirdik. Bugün öğretmenimize ödediğimiz ücret 3 binin üzerinde" dedi.

"ÖZEL OKULLARIN AÇILMASINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Bizim değişmez hedefimiz eğitimin kalitesini arttırmak" diyen Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojiyi eğitimle buluşturmak için tabletleri, akıllı tahtaları dağıttık. Gelecek yıl 3 milyona yakın tablet bilgisayarı öğrencilerimize ve öğretmenlerimize dağıtacağız. Şartlı eğitim programı var. Bunu bilen yok ama 23 milyonunun üzerinde öğrenci faydalandı. Öğrencilerimizin ailelerine 4 buçuk milyar lira ödedik. Özel okullara önem verdik. Biz geldiğimizde özel okullardaki öğrenci sayısı 200 binken şimdi 1 milyon 200 binin üzerinde. Toplam desteklenen öğrenci sayısı 316 binin üzerinde. Her özel okulun açılması yeni öğretmen istihdamı demektir. Özel okulların açılmasına destek vermeye devam edeceğiz. OSB'lerde açılan meslek liselerine de destek verdik. 23 bin 654 öğrenciye bu kapsamda destek verdi. Burs veriyoruz, taşıma yapıyoruz. 80 binin üzerindeki engelli öğrencilerimizi okuldan eve, evden okula götürüyoruz. Lösemi hastaları okula gelemiyor. 13 binin üzerindeki okula gelemeyen öğrencinin evine de öğretmen gönderdik. Hastaneye yatmak zorunda kalan öğrencilerimize de eğitimlerinin sürmesi için öğretmen desteği verdik. Yüzde 44'ü meslek lisesine giden öğrenci sayısını yüzde 60'a çıkarmak istiyoruz. Bunu memleket meselesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren 53 yeni kitap ile başlayacağız. İnşallah gelecekte, 21. yüzyılda evlatlarımıza gereken bilgileri, değerleri vereceğiz. Türkiye'nin geleceği daha aydınlıktır. İkili eğitimi de kaldıracağız."

Bakan Yılmaz, konuşmalarının ardından farklı yörelere ait stantları gezdi.


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