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'Bizi yanlış yönlendirmeye çalışanlar oluyor'
27.07.2017 18:26:18

'Bizi yanlış yönlendirmeye çalışanlar oluyor'

TÜGVA Yaz Okulları kapanış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 'Suriyeliler bizim kardeşimiz. Bununla ilgili bizi yanlış yönlendirmeye çalışanlar oluyor' dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları kapanış programına katıldı. 39 İlçede 42 okulda öğrencilere eğitim veren TÜGVA Yaz Okulları'nın kapanışı Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, eğitimciler ve binlerce öğrenci katıldı. Misal konseri ile başlayan program, Muhammet Ata Akdemir isimli öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından protokol konuşmaları yapıldı.

"SURİYELİLER BİZİM KARDEŞİMİZ, BUNUNLA İLGİLİ BİZİ YANLIŞ YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞANLAR OLUYOR"

Programda ayrıca Çizimlerle 40 Hadis Türkiye Finali yapıldı. Ardından düzenlenen bilgi yarışmasında başarı gösteren öğrencilere Kur'an-ı Kerim Rahlesi ve başarı belgesi verildi. Bir öğrencinin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir 'hadisini yaptığı çizimle anlatması üzerine Bilal Erdoğan, "Suriyeliler bizim kardeşimiz. Bununla ilgili bizi yanlış yönlendirmeye çalışanlar oluyor. Ama peygamber efendimiz ne diyor;' Komşusu açken tok yatan bizden değildir'. Bu insanlar bizim komşumuz mu, bu insanlar bizim kardeşimiz mi? O zaman onlar bombalar altında sıkıntı çekerken, haksız rekabetle yüz yüze gelirken Türk milleti olarak, Anadolu insanları olarak sessiz kalamazdık ve kalmadık. Efendimizin işaret ettiği gibi hareket etmeye çalıştık. Bunun sonucunda rahmet olur, başka bir şey olmaz. Onun için ne kadar emeği geçen varsa taktir ediyor, teşekkür ediyorum. Elif Esra kardeşimize de bu hadisi hatırlattığı için teşekkür ediyorum" dedi.

"DÜNYADA ÇOK ADALETSİZLİKLER VAR"

Yaptığı konuşmasında öğrencilere seslenen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Arkadaşlar, hem iyi hem eğlenceli vakit geçirin diye TÜGVA'daki ağabeyleriniz size destek veriyor. İnsan yaradılışın en büyük mucizesidir. Dünyaya geldiğiniz zaman tertemiz ve günahsız dünyaya geliyorsunuz. Daha sonra insan yalanla tanışıyor. Bu yüzden sadece Allah'a kul olmak gerekiyor ve peygamber efendimizin yaşadığı gibi yaşamak ve örnek almamız gerekiyor.Hayatımızı onun hayatı ışığında Kur'an-ı Kerim doğrultusunda yaşamamız gerekiyor.Bizim Allah'a ihtiyacımız var bu yüzden ona layık olmalıyız.böyle yaşarsak mutlu oluruz. Dünyada çok adaletsizlikler var. Bizim ecdadımız neredir bir haksızlık varsa orada ona müdahale ederdi. Keyfi yaşayan insanlar olamayız kulluk için yaratıldık ve layık olmalıyız" diye konuştu.

"TÜGVA'NIN BU YATIRIMINI ÇOK DOĞRU BULUYORUM"

Programa ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluk verici olduğunu belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Gerçekten böyle bir tabloyu görmek bizi heyecanlandırıyor. Bizler sizinle özgüvenimizi yineliyoruz. Bunun ilk kıvılcımını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan attı. Diniyle, kültürüyle buluşmak isteyen gençler üzerinden aşılamak oldu. Bunlar duble yollar ve benzeri yatırımlar ardından gene yapılırdı ancak bize seccademizi tesbihimizi gizlememiz öğretildi. Şimdi artık özgüven içinde buluşuyoruz. TÜGVA'nın bu yatırımını çok doğru buluyorum. İnşallah bu hareket büyüyecek ve Türkiye'de özlemiş olduğumuz çocuklarımıza insanımıza kavuşacağız. Tüm yöneticilerimizi böyle kutlu bir işi yürüttükleri için teşekkür ediyorum. Bunun Küçükçekmece ve İstanbul'umuza faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


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