30.01.2017 10:10:34

'Bizde Adet Böyledir' Tiyatro Oyunu İzleyenlerden Tam Not Aldı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ocak ayı programı kapsamında 'Bizde Adet Böyledir' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Türkiye'den Amerika'ya göç eden bir Türk'ün hikayesini ele alan komedi oyunu, izleyenlerden tam not aldı.

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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ocak ayı programı kapsamında "Bizde Adet Böyledir" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Türkiye'den Amerika'ya göç eden bir Türk'ün hikayesini ele alan komedi oyunu, izleyenlerden tam not aldı.Kartal Belediyesi tarafından Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bizde adet Böyledir" isimli tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'den Amerika'ya giden Tahir adında bir karakterin başından geçen komik olayların ele alındığı oyunda, kahkahalar hiç eksik olmadı. Yaklaşık 90 dakika süren oyunun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.