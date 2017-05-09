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'Biz İzmiriz' projesi
09.05.2017 18:40:36

'Biz İzmiriz' projesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü, daha güvenli bir kent yaratmak için belediyelerde ve çeşitli kurumlarda görev yapan çalışanları kapsayan 'Biz İzmiriz' projesini hayata geçirdi- İl Emniyet Müdürü Aşkın:- 'Çocuklarımızın daha güzel bir ülkede yaşaması için bakmanızı istiyoruz. Girdiğiniz sokaklara bizim gözümüzden bakmanızı istiyorum. İzmir'i dünyanın en güvenli kenti yapacağız. Bundan sonra sizlerin s

İzmir Emniyet Müdürlüğü, daha güvenli bir kent yaratmak için belediyelerde ve çeşitli kurumlarda görev yapan çalışanları kapsayan "Biz İzmiriz" projesini hayata geçirdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların daha güvenli ortamda huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri adına, suç ve suçlular karşısında daha etkili ve başarılı mücadele etmek için İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın desteğiyle "Biz İzmiriz" projesini hazırladı.

Proje kapsamında, İZSU, PTT, Gediz AŞ ve İzmir Gaz çalışanları, terörden uyuşturucuya, kaçakçılıktan asayiş olaylarına kadar birçok alanda eğitim alacak. Eğitimlerin ardından çalışanlar, görev alanlarında şüpheli gördükleri durumlar hakkında hem bilgi sahibi olacak hem de anında polise bildirecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısında konuşan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kentlerin güvenli oldukları zaman daha güzel olacaklarını söyledi.

"En doğru ihbarlar İzmir'de"

İzmir'in güzel bir coğrafyada olduğunu ve bütün dünyanın İzmir'e hayranlık duyduğunu ifade eden Aşkın, "İzmirlilerin kendilerini güvende duymaları için büyük çaba içerisindeyiz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim sayımız 12 bin, kentimizde 4 milyon 300 bin kişi yaşıyor. İlimizde güvenlik hizmetini sunarken İzmir halkından büyük destek alıyoruz. 155 polis imdat hattına en doğru ihbarları alan kent İzmir. Kamu çalışanlarından destek alabileceğimizi düşündük ve projeyi hayata geçirdik." dedi.

"Bizim gözümüzden bakmanızı istiyorum"

Sokakta çalışan vatandaşlardan da yardım alınabileceğini düşünerek projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Aşkın, "Siz farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımız da terör saldırılarının olmadığı, sokaklarında uyuşturucu satılmadığı, insanların mutlu yaşadığı, dükkanlarından, evlerinden hırsızlık olayının gerçekleşmediği, göçmen çocuklarının denizde boğulmadığı bir kentte yaşamak isterler sanırım. Biz de bu düşünceyle bu projeye başladık. Belediye temizlik çalışanları her gün sokaktalar. Bize bu alanda katkı sağlayabilirler. O kadar çok şüpheli durumla karşılaşıyorlar ki biz bunu biraz daha kurumsal hale getirdik. İlk olarak 5 bin emekçiyle başlayan projede hedef 18 binin üzerine çıkmak. Bu da 36 bin göz sokaklara bizim gözümüzden bakacak. İzmir'de bizim gözümüzden, polis gözüyle bakan, şüpheli durumları bize bildirenler olacağından eminim. Proje sadece İzmir'e değil, bütün Türkiye'ye örnek olacak projedir. Çocuklarımızın daha güzel bir ülkede yaşaması için bakmanızı istiyoruz. İzmir'i dünyanın en güvenli kenti yapacağız. Bundan sonra sizlerin sayesinde kentimiz daha güvenli olacak.' diye konuştu.

İzmir'de yaşayanların büyük bir aile olduğunu vurgulayan İzmir Valisi Erol Ayyıldız da "Bu proje hayati önemde. Gelinen nokta bu ailenin fertleri olarak hepimizi daha mutlu yarınlara bakmak için hepimize görevler düşüyor. Onları yerine getirmenin yol ve yöntemlerini ortaya koyacak ve öğretecekler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 5 Ocak'ta adliyeye yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in de anıldığı tanıtım filmi yayımlandı.

Daha sonra kurum çalışanlarına ilk eğitimleri, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan, Asayiş Şube Müdürü Seda Öğretmen, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ertuğrul Yetgin ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Bahadır Yeşiltepe verdi.

Projenin tanıtımına, Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sayım Çatalkaya, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kurmay Kıdemli Albay Cengiz Fitoz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Emniyet Müdürleri, İlçe Belediye Başkanları ile İZSU, PTT, Gediz AŞ ve İzmir Gaz çalışanları katıldı.

Proje kapsamında ilk etapta 11 merkez ilçede görevli 3 bin 40 çalışan olmak üzere toplam 5 bin 70 kişiye bilgilendirme yapılması planlanıyor.

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