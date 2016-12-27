27.12.2016 10:57:03

Biyomühendisler Adana BTÜ'de buluştu

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Adana BTÜ Biyomühendislik Günleri' etkinliği Yeşiloba Yerleşkesi konferans salonunda yapıldı.

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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Adana BTÜ Biyomühendislik Günleri" etkinliği Yeşiloba Yerleşkesi konferans salonunda yapıldı.Başta Adana BTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay olmak üzere üniversite akademik ve idari personeli ile öğrencilerin katıldığı etkinliğin konuşmacıları Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Torun Köse, SASU Genel Müdürü Ali Can Yamanyılmaz, TEZKİM Fabrika Müdürü Şeref Bağış, AVES Kalite Kontrol Müdürü Sema Çelik ve Mersin Üniversitesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi MEİTAM Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Rükan Genç oldu.Programın açılış konuşmasını Adana BTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay yaptı. Prof. Dr. Tümay, konuşmasında, biyomühendisliğin ülkemizde yeni ve çok önemli bir alan olduğunu, Adana BTÜ Biyomühendislik Bölümünün zaman içerisinde yaptığı çalışmalarla bu bölümün tanınmasında önemli bir rol üstleneceğine inandığını belirtti. Biyomühendislik tecrübelerini doğrudan sanayiciye aktarabileceklerine vurgu yapan Prof. Dr. Tümay, öğrencilere bölümleri ve alt dalları hakkında kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencileri üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde mezun etmek istediklerini belirten Prof. Dr. Mehmet Tümay, düzenlenen etkinliğin hem öğrenciler hem de akademisyenler açısından faydalı olacağını söyleyerek sözlerine son verdi.Adana BTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Rozelin Aydın, katılımcılara etkinlik ile ilgili kısa bir bilgi vererek, bölüm ile ilgili tanıtım videosu ile sunum yaptı.Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin yaptığı sunumda, mikroorganizmaların insan vücudu üzerine etkisini, hijyen temelli ürünleri ve antimikrobiyal ürünlerin hayatımızdaki önemini anlattı. Yeditepe Üniversitesi olarak bor madenini sağlık ve kozmetik alanında kullanıma soktuklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Prof. Dr. Şahin, ürettikleri jelin kronik yaralarda büyük oranda iyileşme gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Şahin, sunumunun sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.Prof. Dr. Prof. Dr. Fikrettin Şahin'in ardından söz alan Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Torun Köse ise yaptığı sunumda doku mühendisliği ve kullanılan malzemeler ile ilgili katılımcılar bilgilendirdi. Kök hücre çalışmaları hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Köse, alanı ile ilgili son gelişmelere dair bilgiler paylaştı.Programın ikinci bölümünde ise çeşitli sanayi kuruluşlarından katılımcılar, biyomühendislik alanındaki bilgilerini ve tecrübelerini paylaştı. SASU Genel Müdürü Ali Can Yamanyılmaz, TEZKİM Fabrika Müdürü Şeref Bağış ve AVES Kalite Kontrol Müdürü Sema Çelik; yaptıkları sunumlarda kendi firmalarında biyomühendislik uygulamalarını ve üretim sürecindeki uygulamaları anlatarak, özellikle gelecekte bu işi yapacak olan öğrencilere kariyer tavsiyelerinde bulundular. Firma temsilcileri, öğrencilerin merak ettikleri soruları da yanıtladılar.Mersin Üniversitesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi MEİTAM Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Rükan Genç ise öğrencilikten akademisyenliğe uzanan kariyerinde neden Biyomühendisliği tercih ettiğini, bu bölümde öğrenci olmanın avantajlarını, akademide Biyomühendisliği ve alanında yaptığı çalışmaları anlatarak katılımcıları bilgilendirdi.