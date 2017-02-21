21.02.2017 15:55:50

Bitümlü Sıcak Kaplama ve SSB konulu eğitim

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi Başkanlığı personeline yönelik Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK) ve Silindirle Sıkıştırılmış Beton(SSB) konulu eğitim verdi.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi Başkanlığı personeline yönelik Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK) ve Silindirle Sıkıştırılmış Beton(SSB) konulu eğitim verdi.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlenen ve BSK ve SSB Beton Serim ekiplerine verilen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün de katıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil ve Yol Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Hüseyin Tazegül tarafından verilen eğitimde, Bitümlü Sıcak Karışım(BSK), Bitümlü Astar Malzemesinin Uygulanması, Tespit Silindirajı ve Silindirajda dikkat edilecek hususlar gibi konularda personellere bilgiler verildi.