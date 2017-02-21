21.02.2017 15:58:03

Bitlis'ten Halep halkına yardım

Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH), hayırseverlerin desteği ile toplanan bir tır dolusu yardım malzemesini Haleplilere gönderdi.

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Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH), hayırseverlerin desteği ile toplanan bir tır dolusu yardım malzemesini Haleplilere gönderdi.Geçtiğimiz aylarda yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteği ile 5 tır un yardımı parası ve bir tır yardım malzemesini Haleplilere ulaştıran Bitlis İHH, bu kez de yine hayırseverlerin desteği ile Halepliler için bir tır yardım malzemesi topladı. Toplanan yardım malzemeleri Suriyelilere ulaştırılmak üzere Tatvan'dan yola çıktı.Haleplilerin mağduriyetinin bir nebzede olsa giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için başlattıkları yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, bu kapsamda bir tır dolusu yardım malzemesi daha gönderdiklerini söyledi. Şimdiye kadar Haleplilere 7 tır dolusu yardım malzemesi gönderdiklerini kaydeden Taşcan, "Kampanyadaki asıl amacımız, sadece milletin değil insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmektir. Suriye'de bir insan ölürken, bütün yeryüzünde insanlığın öldüğünü, Suriye'de ekmek kuyruğunda 90 insan katledilirken, tüm dünyada 90 kez insanlığın katledildiğinin farkında olmaktır. Bu yardım kampanyası ile Suriyeli kardeşlerimizin her daim yanlarında olacağımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar nasıl yanlarında olduysak bugünden sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aslında halkımız bu ve benzeri kampanyalardaki üstün gayretleri ile bize kardeşliği, komşuluk hakkını, ümmet olmayı ve ensar olmanın ne demek olduğunu en güzel şekliyle yeniden hatırlatmış olmaktadırlar. Bu düsturla çıktığımız bu yolda daha öncesinde hayırseverlerimizin de destekleri ile 5 tır un yardımı parası ve 1 tır yardım malzemesini Haleplilere ulaştırmıştık. Şimdi ise yine hayırseverlerimizin destekleri ile Halepli kardeşlerimiz için topladığımız bir tır dolusu yardımı kardeşlerimize ulaştırdık. Bu son yardımlarla birlikte şimdiye kadar Halepliler için 7 tır dolusu yardım malzemesi göndermiş olacağız. Bu vesile ile bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Bitlis Valimiz Sayın Ahmet Çınar'a, AK Parti Bitlis İl Başkanlığına, Tatvan Belediye Başkanı Sayın Fettah Aksoy'a, değerli STK'larımıza, iş adamlarımıza ve diğer katkı sunan tüm hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah" diye konuştu.