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25.02.2017 20:31:36
Bitlis'teki terör operasyonu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Referandumdan 'Evet' çıkarsa OHAL sürekli hale gelecek' dedi.
25.02.2017 18:32:25
'Hayır diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden kurmuş gibi olacağız'
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 'Hayır diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden kurmuş gibi olacağız' dedi.
25.02.2017 18:18:06
Filistinli eski tutuklunun Bulgaristan'da öldü
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Şubat 2016'da Bulgaristan'daki Filistin Büyükelçiliğinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski tutuklu Ömer en-Nayif'in ölüm sebebinin ortaya çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.
25.02.2017 16:56:34
Meksika'dan ABD'ye duvar uyarısı
Meksika, sınıra inşa etmeyi planladığı duvarın finansmanını Meksika'dan ithal edilen mallara tek taraflı vergi koyarak sağlayacağını duyuran ABD Başkanı Trump'ın bu hamlesine karşılık uyarıda bulundu.
25.02.2017 16:41:22
FETÖ liderinden sanığa 'mesaj' şüphesi
Eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'ya duruşma salonunda avukatı tarafından verilmek istenen zarfın içindeki evrakta, FETÖ lideri Fetullah Gülen'e ait ifadelerin olduğu ortaya çıktı.
25.02.2017 15:13:50
Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı Fillon'a soruşturma
Fransa Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Cumhurbaşkanlığı seçimi için merkez sağ parti Cumhuriyetçilerden aday olan Fillon hakkında adli soruşturma açılmasına karar verdi.
25.02.2017 15:11:15
Sığınmacı kadınlar hayata ördükleri oyuncaklarla tutunuyor
Çatışmalar nedeniyle ülkeleri Irak ve Suriye'den evlerini, işlerini bırakarak Samsun'a yerleşen sığınmacı kadınlar, örgü tekniği ile organik oyuncak bebek yaparak evlerini geçindiriyor.
25.02.2017 15:06:13
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
Bursaspor kafilesine yapılan saldırı
Trump'un ulusal güvenlik danışmanından terör tanımlam
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
Kopenhag'da Hocalı katliamı protestosu
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